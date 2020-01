Horaire et où regarder les matchs le mercredi 29 janvier

Rafa Nadal fera face Dominic Thiem ce mercredi 27 janvier en quart de finale de l’Open d’Australie 2020. La joueuse de tennis de Manacor cherchera une place en demi-finale devant l’Autrichienne pas avant 9h30 et pourra être suivie à la télévision par Eurosport.

Dans le tour du matin, le match restant des quarts de finale se jouera dans l’équipe masculine. Stanislas Wawrinka et Alexander Zverev les visages seront vus pas avant 16h30 Heure péninsulaire espagnole.

Tous les matchs peuvent être suivis par Eurosport et le Nadal – Thiem Vous pouvez également le suivre dans notre live in OK QUOTIDIEN. Le joueur de tennis espagnol cherche son 20e Grand Chelem et ce mercredi, vous devez franchir l’avant-dernière étape pour y parvenir.

Garbiñe cherche les demi-finales pour la première fois

Dans la boîte féminine, Garbiñe Muguruza affrontera l’Anastasia russe en quarts de finale de l’Open d’Australie Pavlyuchenkova. Le match ne commencera pas avant 2h30 Heure péninsulaire du matin. La joueuse de tennis née à Caracas, qui montre votre meilleur niveau, cherchera à entrer en demi-finale de l’Open d’Australie pour la première fois dans sa carrière. Avant, après 1h00, le premier match de la journée entre Simona sera joué Halep et Anett Kontaveit.