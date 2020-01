Horaire et où regarder les matchs le samedi 25 janvier

Le sixième jour de Open d’Australie Elle se déroule ce samedi à Melbourne, et est marquée par un duel espagnol à la recherche des huitièmes de finale de la première grande de l’année. Rafa Nadal et Pablo Carreño les visages seront visibles lors du troisième tour du Grand Chelem australien au troisième et dernier tour de la matinée à la Rod Laver Arena. Le vainqueur de ce match rencontrera le vainqueur du duel entre Kyrgios et Khachanov.

Le joueur de tennis des Baléares vient de réaliser un match piège contre Delbonis, dans lequel les sensations n’étaient pas les meilleures. Rafa et Pablo se connaissent parfaitement, en plus d’être de bons amis, et ce vendredi le numéro un cherchera à continuer d’avancer devant un adversaire qui ne lui facilitera pas la tâche comme à Gijon. Il convient également de noter dans la boîte des hommes est le choc entre Fernando Verdasco et Alexander Zverev, qui aura lieu le premier quart d’après-midi de l’aréna Margaret Court.

Un autre temps fort de la journée dans l’équipe masculine est celui de Taylor Fritz contre Dominic Thiem, et celui qui affrontera le Belge David Goffin avec le Russe Andrey Rublev. Pendant la troisième piste, vous apprécierez le choc entre Isner et Wawrinka pour une place dans la prochaine manche de l’Open d’Australie.

Dans l’équipe féminine met en évidence la réunion du seul représentant espagnol restant, Garbiñe Muguruza. L’élève de Conchita Martínez a devant elle un test décisif, car elle verra les visages avec le numéro cinq dans le monde, Elina Svitolina. Muguruza vient de surmonter les deux premiers tours en trois manches, tandis que l’Ukrainien l’a fait en deux manches à chaque match. L’équilibre entre les deux joueurs est favorable à la cinquième tête de série du tournoi 6-4, ce qui constitue leur première confrontation en Australie.