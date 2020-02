Horaire et règles de début du Concours NBA Dunk 2020

Les meilleurs basketteurs du monde se sont réunis à Chicago pour le week-end NBA All-Star, et les tireurs d’élite et les dunkers de la ligue occuperont le devant de la scène au United Center samedi soir. Malheureusement, Zion Williamson n’est pas dans la programmation du Dunk Contest, mais Dwight Howard revient pour tenter de remporter son premier Dunk Contest depuis 2008.

NBA All-Star Saturday Night commencera à 20 h 00. ET sur TNT, et comprendra trois événements – le défi des compétences Taco Bell, le concours MTN Dew 3 points et le AT&T Slam Dunk.

Le concours de dunk sera le dernier événement de la soirée, et vous pouvez vous attendre à ce qu’il commence après 21h00. ET.

Qui participe à chaque événement?

Participants au concours Dunk: Dwight Howard, Pat Connaughton, Derrick Jones Jr., Aaron Gordon

Participants au concours en 3 points: Davis Bertans, Devin Booker, Devonte ’Graham, Joe Harris, Buddy Hield, Zach LaVine, Duncan Robinson, Trae Young

Compétences des participants: Bam Adebayo, Patrick Beverley, Spencer Dinwiddie, Shai Gilgeous-Alexander, Khris Middleton, Domantas Sabonis, Pascal Siakam, Jayson Tatum

Règlement du concours Dunk:

Via la NBA:

«Dans l’événement à deux tours, les participants peuvent effectuer n’importe quel dunk de leur choix. Les joueurs ont un maximum de trois tentatives pour terminer chaque dunk à la fois au premier tour et au tour final. Cinq juges marquent chaque dunk sur une échelle de 6 à 10, ce qui donne un score élevé de 50 et un score faible de 30. Les juges seront annoncés à une date ultérieure.

Les quatre concurrents obtiennent deux dunks au premier tour. Les deux joueurs avec le score combiné le plus élevé pour leurs deux dunks se qualifient pour le tour final en tête-à-tête. Les deux joueurs obtiennent deux dunks dans le tour final. Le joueur avec le score combiné le plus élevé pour ses deux dunks dans le tour final est couronné champion AT&T Slam Dunk 2020. »

