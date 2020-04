Horaire, joueurs, règles et détails

Nous allons avoir une véritable compétition NBA à partir de dimanche, et bien que ce ne soit pas les matchs que nous espérons voir pendant cette période d’isolement et de distanciation sociale, c’est… quelque chose!

La NBA et l’ESPN ont annoncé jeudi que le NBA HORSE Challenge était lancé, les stars actuelles et anciennes de la NBA et de la WNBA s’affrontant sur leur propre terrain (c’est ainsi que nous faisons la distanciation sociale!).

Le commanditaire de l’événement, State Farm, fera un don de plus de 200 000 $ à, par ESPN, «des organismes de bienfaisance axés sur les efforts de réponse aux coronavirus».

Voici les détails, les joueurs impliqués et le calendrier du défi qui débutera plus tard cette semaine:

Quand est-ce que tout cela a lieu?



Dimanche 12 avril, 19 h à 21 h (ET): Les quatre «groupes de quart de finale» s’affrontent, avec une rediffusion de leurs performances de 21h à 23h.

Jeudi 16 avril, 21 h à 23 h (ET): Les demi-finales auront lieu, avec les vainqueurs de chaque quart de finale de groupe, avec un championnat après cela.

Qui joue?



Groupe 1, premier appariement: Trae Young affrontera l’ex-star de la NBA et analyste d’ESPN Chauncey Billups.

Groupe 1, deuxième appariement: Tamika Catchings – la légende des cerceaux féminins qui sera intronisée au Basketball Hall of Fame cette année – affronte le garde de l’Utah Jazz Mike Conley Jr.

Groupe 2, premier appariement: Le gardien des Chicago Bulls, Zach LaVine, tentera de battre le futur Temple de la renommée Paul Pierce.

Groupe 2, deuxième appariement: Le gardien du Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul, affrontera Allie Quigley du Chicago Sky.

Des règles à noter?



Depuis la sortie:

Un tirage au sort au début de chaque partie déterminera qui tirera en premier, le joueur le plus âgé appelant les têtes ou les queues. Les joueurs doivent décrire chaque tentative de tir, en spécifiant le type de score qu’ils ont l’intention de faire avant de tirer, comme un tir de banque ou un swish. Dunking est interdit. Le premier joueur de chaque partie à avoir accumulé les lettres «H-O-R-S-E» après avoir échoué à faire correspondre cinq coups est éliminé.

Où sera-t-il diffusé?



Sur ESPN et l’application ESPN.

.