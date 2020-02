Horaires, calendrier et où regarder les matchs en direct à la télévision

Le basket de Copa del Rey est ici. Ce jeudi commence la compétition la plus excitante dans le sport du panier. Pendant quatre jours frénétiques, huit équipes jouent l’un des titres les plus importants de la saison. Le format fait du tournoi KO l’un des plus excitants et intéressants de la scène nationale. Cette année 2020 La Coupe se tiendra à Malaga, à Martín Carpena.

Le Real Madrid de Pablo Laso et le Barcelona Lassa de Svetislav Pesic, champion en titre, partent a priori des deux grands favoris pour lever le titre dimanche. Les deux équipes ont distribué les dix derniers titres (cinq pour les blancs et cinq pour le Barça). Madrid poursuit son glorieux projet avec Pablo Laso et Barcelone a été renforcée en été par le hit book. Les deux équipes se croiseraient en demi-finale, il n’y aura donc pas d’asico classique en finale.

Les autres équipes classées sont: CB Canarias, Unicaja, Valencia Basket, Bilbao Basket, MoraBanc Andorra et Basket Zaragoza.

Movistar +, via sa chaîne ‘Vamos’ (Dial 8), diffusera en exclusivité l’intégralité de la Copa del Rey 2019: les horaires des matchs seront à 19h00 et 21h30 pour les quarts de finale jeudi et vendredi, 18h30 et 21h00 les demi-finales samedi, tandis que le Le dernier dimanche se jouera à 18h30.

Calendrier, horaires et matchs

Quarts de finale

Jeudi 13 février

Basket Barça – Valence: 19h00, #Vamos

Real Madrid – Bilbao Basket: 21h30, #Vamos

Vendredi 14 février

CB Canarias – MoraBanc Andorre: 19h00, #Vamos

Unicaja – Basket Zaragoza: 21h30, #Vamos

Demi-finales

Samedi 15 février

Gagnants des qualifications de jeudi: 18h30, #Vamos

Gagnants des qualifications de vendredi: 21h00, #Vamos

Finale

Dimanche 16 février

18:30 heures, # Allons-y