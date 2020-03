Horaires des courses, programme au jour le jour et couverture complète de talkSPORT pour l’événement de course de l’année

Le Cheltenham Festival est l’une des plus grandes réunions du calendrier National Hunt et la semaine 2020 est enfin à nos portes.

Le célèbre festival se compose de quatre jours de courses de haut niveau avec plusieurs courses de niveau 1, dont le Champion Hurdle, Champion Chase et Stayers’s Hurdle et l’événement vedette, la Gold Cup.

Le Cheltenham Festival 2020 approche à grands pas

Nous aurons une couverture complète et approfondie de tout cela sur le réseau talkSPORT, y compris des commentaires en direct de toutes les grandes courses.

Des milliers de personnes affluent à Cheltenham de partout au pays chaque année et voici tout ce que vous devez savoir sur l’édition 2020.

Festival de Cheltenham: Quand est-ce?

Le 2020 Cheltenham Festival commence le mardi 10 mars et se terminera le vendredi 13 mars.

La réunion se déroule sur quatre jours avec sept courses par jour – soit 28 au total.

La première course de chaque jour sera due à 13h30 et la dernière course à 17h30.

Le mardi est traditionnellement le jour du champion, le mercredi est le jour des dames, le jeudi est le jeudi de St Patrick et le vendredi est le jour de la Gold Cup.

La Magners Cheltenham Gold Cup sera remportée au festival

Festival de Cheltenham: comment écouter

talkSPORT aura une couverture complète du Festival à travers notre réseau pour ce qui sera le meilleur et le plus simple moyen de rester à jour avec toute l’action.

talkSPORT vous apportera des commentaires sur les trois plus grandes courses chaque jour, tandis que sur talkSPORT 2, vous pourrez écouter les commentaires des cinq premières courses chaque jour.

Pour vous connecter, cliquez ici pour le flux de commentaires en direct ou le lecteur radio ci-dessous.

Voici les autres façons d’écouter notre couverture radio exclusive…

App

iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio

talkSPORT est disponible à travers le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

la télé

Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes:

Ciel: Canal 0108

Virgin Media: Canal 927

TNT: Canal 723

Freesat: Canal 731

.

Quels souvenirs Cheltenham 2020 jettera-t-il?

Cheltenham Festival: guide de course et résultats

Il y aura 28 courses organisées au festival 2020 et voici votre guide course par course.

Jour un: Champion Day – 10 mars 2020

13:30 Le défi des novices suprêmes du Sky Bet

1. Shishkin (Nico de Boinville) 6-1

2. Abacadabras (D N Russell) 11-4

3. Chantry House (B J Geraghty) 15-2

14:10 La course au clocher du Trophée Challenge Arkle Challenge

1. Mettez la bouilloire (Aidan Coleman) 16-1

2. Fakir D’Oudairies (M P Walsh) 3-1

3. Rouge Vif (G Sheehan) 9-1

14:50 La poursuite du clocher avec handicap Ultima

1. Le conditionnel (Brendan Powell) 15-2

2. Kildisart (D A Jacob) 10-1

3. Discorama (B J Cooper) 11-2 Jt Fav

4. Vinndication (David Bass) 11-2 Jt Fav

15:30 Trophée du Défi Unibet Champion Hurdle

1. Epatante (B J Geraghty) 2-1 Fav

2. Sharjah (MPW Mullins) 16-1

3. Darver Star (Jonathan Moore) 17-2

16:10 Le jalon des juments

1. Chèvrefeuille (Rachael Blackmore) 9-4

2. Benie Des Dieux (P Townend) 4-6 Fav

3. Elfile (D E Mullins) 16-1

16:50 La poursuite du handicap des Close Brothers Novices

1. Imperial Aura (David Bass) 4-1 Jt Fav

2. Galvin (D N Russell) 4-1 Jt Fav

3. Tenez la note (J J Burke) 10-1

17 h 30 Coupe du défi national de chasse au clocher

1 Ravenhill (MJ J Codd) 12-1

2 Lord Du Mesnil (MS S Waley-Cohen) 11-2

3 Lamanver Pippin (MWW Biddick) 33-1

Deuxième jour: Journée des dames – 11 mars 2020

13:30 Le défi des novices de Ballymore

1. Envoi Allen (D N Russell) 4-7 Fav

2. Easywork (Rachael Blackmore) 12-1

3. La grande escapade (P Townend) 9-1

14 h 10 La course-poursuite des novices de RSA Insurance

1 Dame De Compagnie (B J Geraghty) 5-1 Fav

2 larmes noires (D N Russell) 12-1

3 Thosedaysaregone (K J Brouder) 10-1

14 h 50 Le handicap de la coupe de corail

1 Champion (B J Geraghty) 4-1

2 Minella Indo (Rachael Blackmore) 3-1

3 Allaho (P Townend) 5-2 Fav

15:30 La course de steeple champion de la reine mère Betway

16:10 La course de steeple de cross-country de Glenfarclas

16:50 The Boodles Juvenile Handicap Hurdle

17:30 Le pare-chocs du champion Weatherbys

Troisième jour: St Patrick’s Thursdayday – 12 mars 2020

13:30 La poursuite des novices du marais

14:10 La finale du réseau Pertemps

14:50 La poursuite du clocher de Ryanair

15 h 30 Obstacle du Paddy Power Stayers

16:10 The Brown Advisory & Merriebelle Stable Plate

16:50 Les éleveurs nationaux de chasse soutenus par Tattersalls Mares Novices ’Hurdle

17:30 La course de steeple de handicap de la Coupe Challenge Fulke Walwyn Kim Muir

Quatrième jour: Gold Cup Day – 13 mars 2020

13:30 Le JCB Triumph Hurdle

14 h 10 Le handicap du comté de Randox Health Handicap

14:50 La haie des novices d’Albert Bartlett

15:30 La course de steeple de la Magners Cheltenham Gold Cup

16 h 10 Coupe du défi Foxhunter Steeple Chase de St. James’s Place

16:50 Chase annuelle de handicap Johnny Henderson

17 h 30 Handicap conditionnel des jockeys conditionnels de Martin Pipe

Qui soutenir

Le meilleur conseil de Tom Bull: Thyme Hill (Albert Bartlett Novices’s Hurdle – vendredi, 14 h 50)

Le meilleur conseil de Lee McKenzie: A Plus Tard (Ryanair Chase – jeudi 14h50)

Le meilleur conseil de Rupert Bell: A Plus Tard (Ryanair Chase – jeudi 14h50)

.