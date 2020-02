Horaires et dates des matchs de demi-finale de la Coupe

Le nouveau format du Copa del Rey a apporté de nombreuses surprises dans cette édition, à tel point que aucun des sept premiers de la Ligue de Santander n’a pu atteindre les demi-finales. Le Real Madrid et Barcelone se sont inclinés jeudi en quart de finale face à la Real Sociedad et l’Athletic, tandis que l’actuel champion, Valence a sauté le genou contre Grenade lors de cette même manche après être tombé à domicile de l’équipe Nasrid 2-1.

Ce vendredi a eu lieu le tirage au sort des demi-finales de la Copa del Rey qui a déterminé les couples finaux. La La Real Sociedad recevra Mirandés à Anoeta lors de la première étape du duel, puis aller à Anduva pour clore le match nul. Pour sa part, L’Athletic affrontera Grenade pour une place en finale du 18 avril au stade de La Cartuja (Séville), avec le match aller à San Mamés et le retour à New Los Cármenes.

Les horaires des deux qualifications restent à déterminer, bien que l’on sache la semaine au cours de laquelle les affrontements se joueront. Il convient de rappeler que, contrairement aux tours précédents, les demi-finales sont en double match. Ainsi, la semaine prochaine (12 et 13 février), les duels aller seront disputés à Anoeta et San Mamés et entre le 4 et le 5 mars les confrontations finales auront lieu.

A priori l’Athletic et la Real Sociedad sont les favoris, même si on a déjà vu dans cette Coupe que les favoritismes ne sont pas synonymes de victoire, encore moins. Bien que ce tour soit différent des autres car il est le seul à être joué deux fois. Ça oui, les deux équipes qui obtiennent le laissez-passer pour la finale retireront automatiquement le ticket pour disputer la Super Coupe d’Espagne l’année prochaine en Arabie Saoudite.