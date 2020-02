Houston Star DaJon Jarreau mord le joueur de Cincinnati

La star de Houston DaJon Jarreau a mordu un joueur de Cincinnati cette semaine.

Samedi soir, les Cougars se sont affrontés contre les Bearcats sur la route.

Grâce à la moitié du basket-ball, Houston, 21e, avait une avance de 40-30 sur l’adversaire.

Au début de la seconde mi-temps, le train est sorti de la piste.

Avec six minutes à jouer dans le match et les Cougars en hausse de deux, Jarreau et Keith Williams ont tous deux recherché une balle lâche.

Les deux joueurs se battant pour le récupérer, Jarreau semblait mordre Williams sur le mollet.

C’était une séquence d’événements aussi étrange que cela puisse paraître.

DeJon Jarreau vient d’être expulsé pour… avoir mordu quelqu’un. Cette saison est un homme bizarre pic.twitter.com/kNTmITOHiE

– Bobby Reagan (@BarstoolReags) 2 février 2020

Jarreau a été immédiatement éjecté pour l’action.

Il a terminé avec cinq points pour la journée sur sept tentatives de placement.

Il a également enregistré six passes décisives et quatre rebonds, mais avec trois revirements.

Cincinnati a effectué une grosse séquence de 19-5 pour terminer le match et est reparti avec une victoire de 64-62.

Avec la victoire, les Bearcats sont passés à 14-7 cette saison et 7-2 en jeu AAC.

Cela signifie que Cincinnati et Houston sont maintenant à égalité en termes de jeu de conférence, et tous deux restent à un match de Tulsa qui mène la marche à 7-1.

Jarron Cumberland a finalement mené Cincinnati au score avec 17 au total. Il était l’un des quatre joueurs à marquer à deux chiffres pour l’équipe aujourd’hui.

