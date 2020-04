Howard Finkel, 1950-2020 – La sonnerie

Howard Finkel, le premier employé à temps plein de la WWE et annonceur de longue date, est décédé jeudi à l’âge de 69 ans. «The Fink», comme on l’appelait affectueusement, a accepté un emploi à l’époque de la WWF en 1975 et est resté impliqué dans la promotion jusqu’au présent. Tous les autres grands noms d’or de n’importe quelle époque ont capturé votre cœur et solidifié votre fandom – «Superstar» Billy Graham et Bruno Sammartino à la fin des années 1970, Hulk Hogan et Randy Savage dans le héros de la bande dessinée des années 1980, Bret Hart et Steve Austin dans «Attitude »- infusé des années 1990 – a quitté la promotion pendant de longues périodes, mais pas Finkel. Finkel, dont les tuyaux de calibre professionnel ont prêté de la gravité au match WrestleMania le moins épique, s’est installé comme l’homme de compagnie accompli dans une entreprise caractérisée par un changement constant, un roulement du personnel et une réinvention de la marque. Il était là depuis plus de 40 ans, il a fait le travail, et nous avons adoré l’entendre.

Cette voix de ténor exagérée et allongée encadrait chaque événement de l’univers de la WWE. Sa déclamation à gorge pleine «ET NOUVEAU» a ponctué chaque changement de titre: «ET NOUVEAU CHAMPION INTERCONTINENTAL», «ET NOUVEAU CHAMPION DU MONDE EN POIDS LOURD», etc. cette arène célèbre. CM Punk, cherchant à améliorer ses qualifications en tant que meilleur lutteur du monde, a employé Finkel comme son annonceur personnel à la Survivor Series 2011. Et Finkel s’est finalement retrouvé dans le casting de l’émission de téléréalité de la WWE, Legends’s House, pour la chaîne de streaming de la société. “Il y avait tellement de concurrents dignes que je pensais que ce serait certainement plus méritant que moi … mais après de plus amples discussions, cela avait tout à fait du sens”, a-t-il déclaré dans une interview. Cela capture le cœur du personnage de Finkel: il appartenait au micro, debout devant la foule tout en se tenant derrière tous les dignes concurrents qu’il a présentés.

Bien sûr, il n’a pas commencé à annoncer des matchs. Il a décroché son emploi à la WWE, puis à la WWF, après avoir harcelé certains responsables de centres d’événements et d’arénas jusqu’à ce qu’ils le mettent en contact avec Vincent K.McMahon, alias Vince Jr., qui l’a mis au travail en faisant une variété de petits travaux. “À l’époque, nous sollicitions des organisations pour organiser des événements en direct”, a-t-il déclaré au journaliste de lutte vétéran Bill Apter. «Je les prendrais par la main et leur dirais qu’ils pourraient gagner de l’argent, plus d’argent que n’importe quelle vente de pâtisseries, les accompagner pendant toute la campagne promotionnelle, commander les billets.» Alors qu’il occupait ce poste, il a travaillé aux côtés de Vince Jr. dans une opération très «maman et pop», très motivée par les ventes par téléphone et les relations personnelles. Lorsque les McMahons avaient besoin d’un annonceur prêt à par-dessus bord lors des présentations de lutteurs lors de leur nombre croissant d’événements dans l’arène – quelqu’un lié à leur organisation, quelqu’un de loyal, quelqu’un qui pourrait vendre le produit aux fans – ils ont fait la promotion de l’intérieur et ont donné à Finkel le supplément rôle pour lequel il deviendrait célèbre.

C’était du kismet. “Au fil du temps, j’ai expliqué à Vince Jr. comment j’ai fait l’annonce publique au lycée et je suis allé dans une école de radiodiffusion”, a-t-il expliqué à Apter. Son premier concert d’annonce a été une carte à Worcester, Massachusetts, puis des cartes à New Haven, où il a vécu, et finalement, après que Vince Jr. a convaincu Vince Sr. que Finkel avait ce qu’il fallait, il a fait ses débuts au Madison Square Garden en janvier 1977.

Le reste, suppose-t-on, est de l’histoire – son histoire et la nôtre, entrelacées, alors qu’il mettait ses talents à la fois grands et petits. Le rôle de Finkel était tout à fait différent de celui de son collègue Gene Okerlund, un intervieweur qui, petit et d’apparence normale comme il aurait pu l’être, s’est interposé dans presque tous les angles et s’est retrouvé abandonné, comme l’euphonique «Mean Gene », dans presque toutes les interviews mémorables données par des personnes comme Jesse Ventura, Hulk Hogan et Randy Savage. Finkel, en revanche, s’est concentré sur le fait de prêter sa voix au talent, soulignant leurs marches lentes sur le ring dans un sport qui devenait beaucoup plus des entrées colorées et des ébats d’avant-match. Au cours de ses premiers jours de gloire dans les années 80, il a combiné crédibilité et caricature.

La crédibilité vient, autant que tout, de son mandat extraordinairement long avec la société. Il n’était pas un talent externe importé à un coût élevé pour attirer l’attention avec un slogan sur mesure, comme lorsque la WCW a investi dans les services de Michael «Let’s Get Ready to Rumble» Buffer dans les années 1990. Au lieu de cela, il a construit son profil au fil du temps, s’appuyant sur la livraison qui est finalement devenue le style de maison de l’entreprise. Et il s’est présenté à chaque WrestleMania depuis sa création en 1985 jusqu’à 2016, même lorsque son horaire de travail avait diminué à une ou deux apparitions par an. Et ses présentations resteront dans le livre des records, comme quand il a appelé les stars devant 93 000 fans annoncés à WrestleMania III – l’événement qu’il a revendiqué comme son point culminant.

Pendant tout ce temps, il a gardé du temps au bureau. La WWE était une entreprise familiale très unie depuis très longtemps, et certains condamnés à perpétuité – comme les lutteurs devenus agents de ring, Pat Patterson et Gerald Brisco, et le producteur exécutif Kevin Dunn – portaient plusieurs chapeaux, exécutant diverses tâches dans l’entreprise. Siège du Connecticut. Lorsque l’ancien annonceur de la WWE et actuel AEW Justin Roberts, alors un über-fan adolescent qui a lu le magazine mensuel de l’entreprise de bout en bout au début des années 1990, a trouvé un numéro de téléphone enterré au bas de la bannière et a également vu le nom de Finkel, il a pensé qu’il l’appellerait et verrait ce qui se passerait. Après tout, il avait déjà appelé pour faire tomber Finkel, célèbre pour sa mémoire exceptionnelle, sur un segment radio appelé “Out-Think the Fink”, recevant finalement un t-shirt “I Out-Thinked the Fink” pour ses problèmes. “Lorsque la réceptionniste a répondu, j’ai poliment demandé Howard Finkel”, écrit-il dans son autobiographie, Best Seat in the House. «Ensuite, il y avait cette voix distincte que j’ai reconnue à la télévision. Je me figeai et rassemblai rapidement mes pensées. J’appellerais Howard plusieurs fois au cours de l’année et je lui poserais des questions sur les diverses rumeurs que j’entendrais de mes amis et de ces autres sources. »

Imaginez cela: un jeune enfant, fouillant dans le magazine de fans brillant d’une entreprise, a décroché le téléphone et a fini par parler franchement avec un annonceur entendu par des millions de personnes à la télévision et au paiement à la séance. Howard Finkel continuerait de répondre à ces appels pendant des années, finissant par dire à Roberts qu’il s’attendait à en entendre davantage à l’avenir. Roberts, comme beaucoup d’autres, a développé sa propre impression de signature Howard Finkel avant d’atterrir son propre concert à la WWE en 2002 (Finkel avait poliment repoussé les ouvertures de Roberts en 1999, notant que lui, Tony Chimel et Lilian Garcia avaient les fonctions d’annonce couvertes) . «J’ai toujours aimé l’entendre», a écrit Roberts. «Il avait une façon très distincte de dramatiser les noms des lutteurs. Dans les années à venir, lorsque je ferais de grandes présentations, mes supérieurs immédiats me désignaient de manière moqueuse «Howard», ce qui signifie que mon introduction était trop longue, trop grande ou les deux.

Le temps de Roberts à la WWE a été accueilli avec beaucoup de critiques et une certaine humiliation, ce qui est normal pour la plupart des talents qui traversent un environnement aussi stressant et volatil. Mais Finkel n’a jamais semblé se plaindre, n’a jamais obtenu son nom dans les draps de saleté et a fait ce qu’on lui avait dit. En 1990, lorsque la société avait besoin d’un copain corrompu, un véritable «Fink», pour accepter un pot-de-vin de Ted DiBiase pour permettre à «l’Homme à un million de dollars» d’annoncer l’entrée de Kerry Von Erich, alors champion Intercontinental alors en lice, dans le match duquel il allait interférer plus tard, Finkel a pris l’argent et s’est écarté. Et lorsque Finkel a été attaqué par le vicieux Kamala en 1992, il est devenu partie d’une querelle pluriannuelle avec le gestionnaire chétif de Kamala Harvey Wippleman, une lutte de longue haleine qui a vu Wippleman arracher le smoking de Finkel à WrestleMania X en 1994 et Finkel faire son entrée dans le ring débuts contre Wippleman un an plus tard dans un “match de smoking” dans lequel il dépouilla le manager de ses sous-vêtements. C’était idiot, certes, mais Finkel a toujours fait ce qui était le mieux pour les affaires.

L’implication de Finkel dans les scénarios évoluerait au fur et à mesure que l’entreprise changerait, devenant plus agressive et en face à la fin des années 1990. Chauve mal – à tel point qu’il m’a semblé être une personne différente de sa ressemblance au début des années 80 – il s’est impliqué dans une querelle avec Jeff Jarrett qui a vu Jarrett raser la tête de Finkel et X-Pac, défendre l’honneur de Finkel, se raser la tête de Jarrett à la conclusion d’un match «cheveux contre cheveux» à SummerSlam 1998, un incontournable de la lutte (Finkel garderait ses mèches d’éclaircie bien coupées par la suite, et complétées par une barbiche, un peu comme les figures emblématiques de l’époque, Steve Austin et Bill Goldberg).

L’ère de l’attitude a vu des non-lutteurs de toutes sortes plongés dans des querelles sur le ring. Jim Ross, dont le deuxième volume autobiographique Under the Black Hat discute de cette période, a été soumis à diverses humiliations, se «blading» dans des querelles contre des goûts de Steve Austin et même son collègue annonceur Michael Cole. Ross était perplexe par cela, ainsi que par des sketchs dans lesquels Vince McMahon se moquait ouvertement de lui, car cela semblait vindicatif et sans rapport avec le produit de base de la lutte. Mais si Finkel s’est occupé de son traitement pendant cette période, il ne s’est jamais plaint publiquement. Il s’est retrouvé entraîné dans un rôle de soutien au talon de l’étoile montante Chris Jericho, qui a aidé Finkel à reconquérir (dans le scénario, au moins) son rôle d’annonceur principal de Tony Chimel. La querelle a connu des rebondissements, Finkel aidant Jericho dans une querelle contre la star du MMA, Ken Shamrock. Après que Finkel, à la demande de Jéricho, a revêtu un masque et arbitré injustement un match entre Shamrock et «l’exécuteur» de Jericho Curtis Hughes que Hughes a gagné, Jericho a «donné» Finkel à Hughes en récompense, l’une des nombreuses étranges, vaguement racistes et sexuellement suggestives ( dans un sens de prison-viol) des angles de cette époque plus audacieuse — et Hughes a procédé à “perdre” les services de Finkel dans un jeu de poker, transférant sa “propriété” à l’Acolyte Protection Agency. La course sur le ring de Finkel a bouclé la boucle en 2002, lorsque l’annonceur vétéran, travaillant toujours comme un «talon», s’est querellé avec Lilian Garcia sur la position de l’annonceur principal et a fini par perdre contre elle dans un match «smoking contre robe de soirée» qui a vu il se déshabilla en une paire de slips rouges dans un rappel ironique à sa querelle précédente contre Harvey Wippleman.

Après près de trois décennies à temps plein avec l’entreprise, Finkel s’est retiré du travail régulier devant la caméra, apparaissant sporadiquement comme une attraction, un retour nostalgique aux grands jours de la société. Cependant, les fans voulaient toujours le voir autant que possible. Lorsque CM Punk devait affronter John Cena lors d’un match d’août 2011, le chanteur de Smashing Pumpkins (et actuel propriétaire de la NWA) Billy Corgan a tweeté qu’il espérait qu’un match de ce calibre serait annoncé par des personnes comme Howard Finkel. Justin Roberts, qui devait annoncer ce match en particulier, a écrit dans son autobiographie sur la tentative de faire son impression Howard Finkel dans les coulisses de Corgan, qui n’a pas été impressionné. Lorsque Finkel est apparu pour annoncer l’entrée de Punk trois mois plus tard à Survivor Series, la WWE a reconnu ce que Corgan avait implicitement compris: il n’y avait tout simplement pas de substitut à la vraie chose.

Le rôle de Finkel dans Legends’s House de 2014 était, comme toujours, discret mais essentiel. Il a servi comme une sorte de compagnon joufflu à la périphérie de toutes les grandes histoires, comme une querelle passionnée entre «Hacksaw» Jim Duggan et Tony Atlas, les diverses sautes d’humeur de Roddy Piper et la décision de Pat Patterson de mettre fin à des décennies de spéculation et publiquement déclarer qu’il était gay. Finkel, luttant pour suivre le rythme dans un cours de Zumba et craquant à la table du dîner, était une présence constante, près de la mêlée mais pas dedans. L’émission, “fonctionnant” de la même manière que la télé-réalité, a néanmoins révélé un aspect clé de la personnalité de Finkel: ce type, l’homme de compagnie définitif et l’utilitaire, n’a bouleversé personne et a été au moins toléré par tout le monde.

Même le décès de Finkel était sous-estimé. Il s’était évanoui, cessant même ses engagements limités avec la WWE en 2017 et publiant son dernier tweet en avril 2018, pleurant la mort de Bruno Sammartino, qui attirait encore des fans au Madison Square Garden lorsque Finkel a commencé à travailler pour l’entreprise près de quatre ans. des décennies plus tôt. La mort de Finkel a généré l’effusion attendue du chagrin des médias sociaux concernant la perte d’un joueur de longue date dans le domaine de la lutte, mais ce qui a attiré mon attention, c’est sa cohérence stupéfiante, comme ce fut le cas pour l’homme lui-même: il était uniformément décrit comme une personne agréable, un grand mentor, une légende annonciatrice. On peut se souvenir de certains grands de la lutte pour leurs bagarres hors scène ou leurs comportements autodestructeurs, mais Howard Finkel était le type de personne qui pouvait appeler des champions sur le ring tout en trouvant le temps de prendre les appels d’un jeune nerd de la lutte curieux qui voulait demander lui pour savoir si les Bushwhackers allaient signer avec WCW.

Oliver Lee Bateman est un journaliste et historien du sport qui vit à Pittsburgh. Vous pouvez le suivre sur Twitter @MoustacheClubUS et en lire plus sur son travail sur www.oliverbateman.com.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer