Huey Lewis a des liens avec les 49ers et les Chiefs. Voici leur histoire

Les 49ers de San Francisco sont à la recherche de leur premier championnat en 25 ans, tandis que les Chiefs de Kansas City sont à la recherche de la première victoire du Super Bowl de la franchise en 50 ans. Avec les deux équipes qui cherchent à remonter le temps, il est tout à fait normal que nous examinions Huey Lewis et les liens des News avec les deux équipes dans le Super Bowl 54.

Lewis a grandi dans la région de la baie, et s’est ensuite lié d’amitié avec le quart des 49ers Joe Montana, ce qui est logique parce que les deux étaient des icônes des années 1980. Mais la relation entre les 49ers et Lewis ne se limite pas aux années 80.

Il a été un incontournable au fil des ans lors de divers événements chez les 49ers et les Giants de San Francisco, chantant l’hymne national avant des matchs importants pour les deux équipes. Plus récemment, cela inclut avant le match de la division divisionnaire des 49ers avec les Packers en 2013:

Qu’il s’agisse de chanter l’hymne ou simplement de se présenter en tant que fan, Lewis continue de représenter la Bay Area depuis des décennies.

Mais, comme le Montana et une poignée de quarts 49ers, Lewis a également des liens avec les Chiefs. Voici un bref aperçu de l’histoire de Lewis avec les deux équipes.

Les 49ers ont proposé un plan parfait pour Lewis de regarder les matchs

Lewis a chanté l’hymne national lors de plusieurs matchs des 49ers, et un problème qui a surgi a été décrit par l’ancienne présidente de l’équipe Carmen Policy dans une interview avec Scott Ostler du San Francisco Chronicle. Lewis, semble-t-il, aimait traîner sur le terrain après l’hymne et y rester pour regarder le match.

Le commissaire de la NFL, Paul Tagliabue, a voulu sévir contre le personnel non essentiel en marge et a infligé une amende à l’équipe. Dans un match ultérieur, les 49ers ont eu l’idée de garder Lewis sur le terrain:

Donc, au premier quart du match, je reçois un appel, c’est l’observateur de la NFL. ‘Monsieur. Politique, vous avez à nouveau Huey Lewis sur le terrain. “J’ai dit:” Oui, mais Huey travaille aujourd’hui. “” Que voulez-vous dire qu’il travaille? “” C’est un photographe, vérifiez ses références, il tire pour l’équipe et les médias locaux.

Lewis ne fera pas partie du divertissement au Super Bowl LIV, bien qu’il puisse peut-être demander un titre de photographe. Après tout, il a de l’expérience. Il y a pire à faire quand on travaille pour vivre.

Lewis avait une amitié particulière avec Dwight Clark

Lewis est devenu bon ami avec plusieurs 49ers dans les années 1980, et cela ne s’est pas simplement terminé avec Lewis se présentant aux jeux. Montana, Dwight Clark, Ronnie Lott et Riki Ellison ont même chanté la sauvegarde de deux succès parmi les 10 meilleurs – «Hip To Be Square» et «I Know What I Like».

«Nous avons découvert en studio que Dwight peut vraiment chanter», se souvient Lewis en 2018. «Nous l’avons donc laissé courir un peu. Si vous écoutez le disque aujourd’hui, le tout dernier «Hip to be square» est Dwight. »

Comment cette connexion musicale s’est produite a été expliqué dans un Q&A par Lewis en 2013:

Nous les avons rencontrés pour la première fois aux Bay Area Music Awards et ils ont suggéré en plaisantant qu’ils chantent sur notre album, et qu’en retour, je pourrais prendre quelques «clichés»… jamais eu mes clichés!

Un refrain commun est que les athlètes veulent être des rock stars et que les rock stars veulent être des athlètes. Ils ont beaucoup en commun – se produire devant de grandes foules, beaucoup de voyages, le statut de célébrité – et peuvent bien se comprendre. Clark, le fin du All-Pro, était un ami proche de Lewis, et leur existence commune s’est manifestée en se rappelant avoir été payé par un développeur pour vivre dans une douce maison. Du LA Times:

“Il l’avait fait à LA avec des stars de cinéma ou autre”, a déclaré Clark. «Mais il me paie 15 000 dollars pour vivre au 101 Lombard. Je suis célibataire et l’endroit avait trois niveaux. C’était une chambre, le lit était au fond. L’étage intermédiaire était la salle familiale, la cuisine et la salle à manger. Et le sommet était un toit qui donnait sur le Bay Bridge. C’était incroyable. “

C’était en 1982, lorsque les joueurs se sont mis en grève – un étirement que Clark a appelé «les 57 jours les plus incroyables de ma vie».

“Donc, nous jouons deux matchs, puis nous allons en grève”, a-t-il déclaré. “Et j’ai cet endroit, l’argent, la notoriété et une bague du Super Bowl. C’était comme être Huey Lewis. »

Lewis et Clark se sont rencontrés au début des années 1980, et le duo a tracé un parcours d’amitié qui a duré près de quatre décennies. Les deux ont débuté tôt, trouvant des points communs comme chacun ayant deux enfants à peu près du même âge.

«C’était plutôt cool que Dwight Clark soit mon pote», se souvient Lewis en 2018. «Il ressentait la même chose et m’appellerait son pote. Au téléphone, il disait «Mon pote, mon pote». »

Ils sont restés en contact longtemps après la disparition de la célébrité. Clark a été diagnostiqué SLA en 2017, et peu de temps avant sa mort en 2018, parmi le petit groupe d’amis à venir lui rendre visite au Montana se trouvait Lewis, comme une surprise pour Clark.

“Le sourire sur le visage de Clark, je veux dire, oh mon Dieu”, a déclaré Policy à Sports Illustrated.

Lewis aide à lancer une tradition des chefs

En 1993, Lewis a chanté l’hymne national avant les débuts à domicile du Montana et a apparemment commencé une tradition au Arrowhead Stadium. Du Kansas City Star:

Avec une foule de 78 453 personnes, la plus importante en plus de 20 ans à Arrowhead, Lewis a mis un point d’exclamation sur son interprétation avec «la maison des CHEFS!»

Le mieux que quiconque, y compris l’historien des chefs Bob Moore, peut sembler régler, avec le fait que la tradition est née.

Pourtant, ce sont les 49ers les plus associés à Lewis, et pour cause. Huey Lewis et le premier disque d’or des News étaient Picture This, qui a été publié le 29 janvier 1982, cinq jours seulement après que Montana et les 49ers aient remporté leur premier Super Bowl. Le groupe avait cinq disques d’or consécutifs, dont trois qui sont devenus platine. Leur album le plus célèbre s’appelle littéralement Sports.

Aujourd’hui, Lewis dit que sa perte auditive due à la maladie de Meniere a considérablement altéré sa capacité à chanter et que le prochain album du groupe pourrait être le dernier. À juste titre, cet album sort en février, peu de temps après la rencontre des 49ers et des chefs dans le Super Bowl.