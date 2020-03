Hugo, le meilleur du Mexique: Márquez

Notimex

Lundi 30 mars 2020

L’ancien défenseur Rafael Márquez a désigné Hugo Sánchez comme le meilleur footballeur mexicain de tous les temps, considérant qu’il n’est pas facile de gagner cinq buts en Espagne et de briller dans un club comme le Real Madrid. Bien que Rafa Márquez ait remporté deux matches de Ligue des champions, ce que Hugo n’a pas fait, et a joué dans l’une des meilleures équipes de l’histoire, l’homme du Michoacán a apprécié ce que Sánchez Márquez avait accompli. Gagner cinq pichichis et faire partie d’équipes comme le Real Madrid n’est pas facile et se battre pour être l’un des meilleurs au monde et Hugo est le meilleur de toute l’histoire du Mexique, alors qu’il considérait l’Argentin Lionel Messi comme le meilleur joueur du monde. J’ai été joué par des joueurs excellents et très talentueux, mais malgré cela, Messi est pour moi le meilleur au monde.

