Hugo Sánchez reçoit le «scorpion» qui a rendu René Higuita célèbre

Hugo Sánchez est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de football mexicains de l’histoire. Cependant, il est également connu pour sa capacité constante à être remarqué dans les différents espaces sportifs auxquels il participe. A cette occasion, le «Pentapichichi» il a reçu le fameuxscorpion«Que le gardien colombien a fait une tendance René Higuita.

Alors, se savait-il?Hugol«. La bannière de Real Madrid Il a souligné que c’est lui qui a inventé cette pièce après une série de répétitions qu’il a faites dans le but d’améliorer vos compétences techniques. De même, il a déclaré qu’il l’enseignait aux gardien de but et que, par la suite, l’a remercié pour l’avoir rendu viral dans un match en direct.

“J’aimais terminer avec n’importe quelle partie du corps et la répétition est le meilleur moyen pour atteindre l’excellence. Jusqu’à J’ai inventé le scorpion, même si Petite figue l’a rendu célèbre en Angleterre. J’ai mis le nom dessus et remercié Petite figue qui l’a rendu célèbre à Wembley “, a-t-il déclaré dans une interview à” El Chiringuito “.

Le «scorpion» est apparu en 1995, lors d’une rencontre entre Colombie et Angleterre dans le mythique Stade de Wembley. Là, et après un long pitch, René Higuita Il a mesuré le ballon et l’a renvoyé avec une sorte de scorpion, puis a recroquevillé ses jambes pour qu’elles représentent l’animal dangereux en question.

Hugo Sánchez Il a également pris le temps de parler des nouvelles de la club de meringue. L’analyste désormais ESPN a assuré que l’anglais Harry kane serait le footballeur parfait pour remplacer la perte de Cristiano Ronaldo. En outre, il a insisté pour que l’haltère qu’il ferait avec Karim Benzema ce serait vraiment en danger.

