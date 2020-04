Huit championnats stars de la Premier League pourraient signer cet été, dont un “ jeune Steven Gerrard ” et un objectif de l’AC Milan

Le championnat regorge de jeunes joueurs talentueux et excitants qui pourraient briller en Premier League si on leur en donnait la chance.

Les clubs de haut vol sont toujours à la recherche de ceux qui sont capables de faire le pas, avec Daniel James chez Man United en est un excellent exemple.

Daniel James a connu une saison impressionnante à Swansea avant d’atterrir à Old Trafford

L’ancien ailier de Swansea a pris d’assaut le championnat lors de la campagne 2018/19, avec United qui a déboursé 15 millions de livres sterling pour signer l’international passionnant du Pays de Galles l’été dernier.

Et il y en a beaucoup plus d’où il vient, avec Jamie Vardy et Dele Alli d’autres joueurs de haut niveau qui ont gravi les échelons de la pyramide du football.

talkSPORT.com a examiné quelles étoiles de deuxième niveau pourraient être en mouvement lorsque la saison 2019/20 pourra enfin être tirée à sa conclusion.

Jermaine Pennant exhorte le «talent fantastique» Jude Bellingham à rester à Birmingham au milieu de l’intérêt signalé de Man United

Jude Bellingham (Birmingham)

Surnommé un «jeune Steven Gerrard», Bellingham a bel et bien le monde à ses pieds.

À seulement 16 ans, le milieu de terrain a marqué le championnat ce trimestre et cette forme n’est pas passée inaperçue.

Les Blues devraient perdre leur starlette cet été, qui a trouvé le filet quatre fois en 2019/20, Manchester United et Chelsea étant tous deux intéressés par ses services.

Bellingham aurait également attiré l’attention des grands clubs européens, les géants allemands du Bayern Munich et du Borussia Dortmund étant largement réputés garder un œil sur lui.

Jude Bellingham (au centre) a été une vedette dans le championnat cette saison

Dit Benrahma (Brentford)

Sans doute le joueur le plus doué du championnat sur le plan technique, Benrahma, la goupille de lynchage créative au cœur du jeu offensif de Brentford.

La technique algérienne de 24 ans lui permet de dicter des matchs à partir de positions larges, bien qu’il soit enclin à couper à l’intérieur du flanc gauche.

Benrahma aime affronter les défenses, avec sa capacité de dribbler parmi les meilleures du championnat. Et puis il y a les noix de muscade. Et il y en a eu beaucoup.

Benrahma a été étroitement surveillé par Newcastle qui a envoyé des représentants pour surveiller les progrès de l’attaquant à plusieurs reprises cette saison.

Arsenal et Leicester ont également été liés à Benrahma, qui a été ramassé pour seulement 1,5 million de livres sterling à Lique 1 Nice en 2018 et vaut maintenant au moins 10 fois cela.

Dit Benrahma (à droite) est l’une des propriétés les plus chaudes du championnat

Ollie Watkins (Brentford)

Le coéquipier de Benrahma, Watkins, a également été une raison essentielle du succès actuel du club.

L’athlète de 24 ans a connu une évolution sans faille de l’ailier à un nouveau rôle de n ° 9, marquant 22 buts en 38 apparitions pour les Abeilles cette saison.

Les abeilles ont brouillé le marché pour remplacer Neal Maupay l’été dernier, qui a rejoint Brighton pour 16 millions de livres sterling, ayant plusieurs offres rejetées pour Lyle Taylor de Charlton, tandis qu’un changement de date limite pour Saman Ghoddos est également tombé.

C’est alors que l’entraîneur-chef Thomas Frank a choisi de déplacer Watkins de l’aile – et comme on dit, le reste appartient à l’histoire.

Les 1,8 million de livres sterling que les abeilles ont payé à Exeter pour Watkins semblent certainement une bonne affaire maintenant.

Sheffield United a déjà été crédité d’un intérêt pour Watkins, qui semble destiné à la Premier League – tôt ou tard.

Ollie Watkins est entré dans les studios talkSPORT en février pour discuter de sa carrière à ce jour et de ses ambitions actuelles avec Brentford

Kalvin Phillips (Leeds United)

Engrenage vital du côté de Marcelo Bielsa, il montre une maturité qui dément ses années avec le niveau de performances qu’il continue de montrer au cœur du milieu de terrain de Leeds.

Les Blancs semblent en position de force pour contester une fois de plus la promotion automatique, et vous avez l’impression qu’ils devront mettre fin à leur exil de 16 ans en Premier League afin d’avoir une chance de garder le fan de Leeds à Elland Road.

Phillips n’est pas à court d’admirateurs, et son prix continuerait d’augmenter.

Arsenal, contre qui il a bien performé plus tôt lors de la sesaon, Manchester United et Aston Villa, ont tous été liés à l’homme de 24 ans, qui pourrait coûter jusqu’à 40 millions de livres sterling aux prétendants intéressés.

Kalvin Phillips impressionné contre Arsenal en FA Cup en janvier

Ebere Eze (Queens Park Rangers)

Il n’a pas été surprenant de voir Les Ferdinand, directeur du football de QPR, a récemment surnommé Eze comme l’un des meilleurs joueurs qu’il ait jamais vus.

Eze est devenu l’un des jeunes talents les plus brillants en dehors de la Premier League cette saison, marquant 12 buts et apportant huit passes décisives pour les hommes de Mark Warburton.

Le meneur de jeu soyeux, qui se qualifie pour jouer à la fois pour l’Angleterre et le Nigéria, a certainement parcouru un long chemin depuis sa sortie de Millwall en 2016.

Les Rs ont refusé une approche de Crystal Palace pour Eze dans la fenêtre de transfert de janvier, tandis que Tottenham et Leeds sont également de grands admirateurs du jeune – qui est estimé à environ 20 millions de livres sterling.

Ebere Eze a déjà connu beaucoup de hauts et de bas dans le football professionnel

Matty Cash (Nottingham Forest)

Le jeune reste une cible clé pour plusieurs équipes de Premier League après une superbe campagne pour les Reds.

Le joueur de 22 ans, qui a été converti en arrière droit par le manager Sabri Lamouchi, a été presque toujours présent pour Forest cette saison.

Cash a joué dans tous les matches de championnat de Forest, sauf un cette saison, marquant trois buts et apportant quatre passes décisives.

Il aurait fait l’objet d’une offre de 18 millions de livres sterling refusée de West Ham lors du mercato de janvier, qui reste attaché au diplômé de l’académie Forest.

Les géants de la Serie A, l’AC Milan, ont également été crédités d’un intérêt pour Cash, tout comme Everton et Southampton.

Une chose est sûre, c’est que Forest ne sera pas tenu de racheter son prix, la transaction à long terme de Cash ne devant pas expirer avant l’été 2023.

Matty Cash de Nottingham Forest est un homme recherché

Jed Wallace (Millwall)

L’un des artistes les plus réguliers du championnat cette saison, Wallace est un favori des fans de The Den et à juste titre.

Le joueur de 25 ans a souvent ébloui par ses compétences, son rythme et sa ruse, alors qu’il est également un spécialiste des coups francs.

Les Lions s’étaient fermement opposés aux éliminatoires avant la suspension de la saison et, sous la tutelle de Gary Rowett, sont certainement l’un des chevaux noirs de la promotion.

Millwall dit qu’ils ne subissent aucune pression pour vendre leur joueur vedette, mais sa capacité à changer de jeu en un instant pourrait bien faire renifler certaines équipes de Premier League.

Jed Wallace (à gauche) a été une révélation pour Millwall

Joe Allen (Stoke City)

Une fois surnommé le «Welsh Xavi», le milieu de terrain expérimenté serait une option relativement bon marché et sûre pour de nombreuses équipes de Premier League.

West Ham, Wolves, Watford, Newcastle United et Southampton sont tous liés à Allen, qui est un joueur clé de Michael O’Neill depuis sa nomination en novembre dernier.

Toujours à seulement 30 ans, le milieu de terrain box-to-box a beaucoup plus à offrir dans le jeu et voudra revivre le top anglais.

. – .

Le milieu de terrain de Stoke City, Joe Allen, est aussi fiable que possible

