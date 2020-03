Hulk, ancien joueur de Porto, épouse la nièce de son ex-femme

Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, mieux connu sous le nom de Hulk, a quitté le premier niveau du football en émigrant de Porto en Chine à la recherche d’un contrat millionnaire au Shanghai SIPG. Le Brésilien, qui continue de se démarquer pour son football dans le géant asiatique, est revenu au premier plan en Europe pour son histoire d’amour rocambolesca, qui le séparait de la mère de ses trois enfants et l’a amené à épouser sa nièce.

Le Hulk a changé sa biographie Instagram pour inclure le mot «marié», et des rumeurs ont commencé à circuler jusqu’à ce qu’il apprenne que il avait épousé Camila Angelo après plusieurs mois de relation. Camila n’est ni plus ni moins que La nièce iranienne Angelo de Souza, femme avec laquelle Hulk était marié pendant 12 ans, jusqu’en juillet 2019, et avec qui il a trois enfants en commun.

La nouvelle vie de Hulk, joyeusement jumelée avec la nièce de son ex-femme, est allée plus loin jusqu’au mariage, mais cela aurait pu être forcé par des formalités administratives car, selon les informations du portail Mediotiempo, Camila Angelo devait se marier pour obtenir le visa d’entrée en Chine, où son mari Hulk réside et joue actuellement.