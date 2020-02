Hull et Swansea jouent un match nul remarquable dans un thriller de huit buts

Hull’s compte maintenant sept matchs sans victoire alors qu’il a perdu la tête à trois reprises pour disputer un match nul 4-4 passionnant avec Swansea au KCOM Stadium.

Leonardo Da Silva Lopes, Marcus Maddison et Mallik Wilks ont chacun mis les Tigers en tête, mais ils ont été rattrapés par des buts de Wayne Routledge, Kyle Naughton et Jordon Garrick.

Ce fut sûrement l’un des matchs de la saison

Rhian Brewster a ensuite donné à Swansea la tête pour la première fois dans les phases finales, seulement pour que Tom Eaves produise un niveleur de temps d’arrêt dramatique un soir où une combinaison de jeu d’attaque lisse et de défense extrêmement lâche a fait un concours absorbant.

Grant McCann a effectué un changement pour les hôtes après leur contre-attaque 3-0 à Blackburn alors que le défenseur Matthew Pennington revenait d’une blessure, George Honeyman étant tombé sur le banc.

Jay Fulton, Routledge, Ben Wilmot et Jake Bidwell sont tous venus pour Swansea, remplaçant Connor Roberts, Yan Dhanda, Joe Rodon et Brewster après leur match nul et vierge avec QPR.

Hull a dominé les premières étapes, Wilks se rapprochant à deux reprises dans les quatre premières minutes.

Le coup franc de Maddison à la deuxième minute a été repoussé par Josh Magennis et Wilks a hoché la tête de six mètres.

Deux minutes plus tard, le Loanee de Barnsley s’est retrouvé dans l’espace à droite de la surface de réparation mais a projeté son tir d’un angle aigu.

Hull est allé de l’avant après six minutes, lorsque le centre de Callum Elder depuis la gauche a trouvé son chemin vers Da Silva Lopes, qui a touché avant de tirer à la maison son premier but pour le club.

Swansea a atteint le niveau huit minutes plus tard à la suite d’un mouvement fluide qui a vu Bidwell atteindre la ligne avant de couper le ballon à Conor Gallagher, qui a battu un homme dans la région avant de se diriger vers Routledge pour terminer avec l’extérieur de son pied.

Il y avait tellement plus à venir après cet objectif de Routledge

George Long devait être vigilant pour parer les 20 mètres de Gallagher et un coup franc de Bersant Celina, avant que le joueur de Chelsea ne se dirige vers lui et que Routledge ne frappe le filet latéral alors que Swansea commençait à prendre le contrôle.

Maddison a rétabli l’avance de Hull cinq minutes après la pause après une course de conduite, Swansea n’ayant pas réussi à dégager leurs lignes après que son effort initial de 20 mètres ait bouclé en l’air et que l’ancien attaquant de Peterborough ait fracassé la maison à six mètres.

Cette fois, l’avance de Hull n’a duré que cinq minutes, alors que Matt Grimes a roulé un corner pour un Naughton non marqué à 12 mètres et il a jeté le ballon dans le filet.

Les deux parties ont jeté des avantages dans le jeu

Wilks a donné à Hull la tête pour une troisième fois quand il a rayé dans le rebond après que sa tête initiale d’un croisement de Dan Batty avait été bloquée.

Le remplaçant Garrick a encore égalisé les points quand il a poignardé le centre de Andre Ayew après 77 minutes au milieu d’une défense plus statique.

Swansea a pris les devants pour la première fois avec six minutes à jouer, alors que Liverpool Loanee Brewster a tourné un effort faible après Long pour arracher apparemment les trois points.

Hull a répondu dans le temps d’arrêt, cependant, lorsque le remplaçant Eaves a repoussé la maison après avoir été laissé sans marque dans la surface de six mètres.

Hull a peut-être un égaliseur tardif, mais il est toujours en mauvais état

