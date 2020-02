Hunter Pence veut être un champion de “Magic: The Gathering”. Construisons-lui un deck

Les Giants de San Francisco ont remporté la journée des médias avec leur motif photo sur le thème de l’école, mais il y avait quelque chose chez Hunter Pence qui se démarquait vraiment.

Non, ce n’est pas que sa nourriture préférée soit la salade de chou frisé, bien que cela soit suffisamment dérangeant en soi – c’est ce que Pence veut être quand il grandit qui a vraiment attiré mon attention.

Pour les non-initiés, Pence fait référence au «Magic: The Gathering Mythic Championship», un tournoi d’esports dans Magic: The Gathering Arena, qui est une version informatique du jeu de cartes. En tant que nerd géant qui joue à Magic: The Gathering depuis 1995, et aussi fan de sport, je pense que je suis particulièrement qualifié pour aider Pence à réaliser son rêve de devenir un champion mythique et à lui construire un deck qui convient à ses forces.

Tout d’abord, ce n’est pas un peu de Pence. Il aime vraiment, vraiment jouer à MtG. Le voltigeur des Giants a fait de nombreuses apparitions sur divers flux MtG populaires, et a même sa propre chaîne Twitch où il joue Magic: The Gathering Arena presque exclusivement, et a régulièrement joué à Magic: The Gathering Online dans le passé.

J’ai parcouru l’histoire de Pence pour essayer de comprendre ses préférences lors de la lecture de MtG, mais c’est vraiment partout sur la carte. Il a joué beaucoup de draft ces derniers temps, ce qui signifie qu’il construit un deck à partir de zéro à chaque fois qu’il joue à partir d’un assortiment aléatoire de cartes. Cela n’aide pas à comprendre sa nature à l’approche d’un format de deck organisé et construit.

Cependant, j’ai finalement décidé de construire un deck Pence a Gruul (rouge / vert) pour deux raisons: premièrement, il a joué un deck Gruul il y a quelques années dans Magic: The Gathering Online, et aussi que je crois qu’un deck magique révèle intrinsèquement la personnalité de quelqu’un . Par exemple, je suis généralement peu enclin à prendre des risques et je préfère l’ingénierie sociale dans les jeux, donc je joue à Bant (Bleu / Blanc / Vert). Le style désordonné et énergique de Pence se prête naturellement à un jeu agressif qui cherche à frapper rapidement les gens au visage avec des créatures et à les brûler avec des sorts.

La chose paresseuse à faire serait que j’aille aux résultats des derniers championnats du monde «Magic: The Gathering» et que je copie un deck pour Pence, mais aucun deck Gruul ne se classe bien. C’est aussi incroyablement paresseux, et je ne crois pas à être paresseux. Je prépare à la maison Pence un deck standard légal qu’il peut construire sur l’arène et, je crois, potentiellement obtenir une victoire.

Le jeu, que j’appelle de manière peu créative «Messy Gruul Aggro pour Hunter Pence», a du potentiel.

Un deck lourd de créatures, MGAHP utilise une base solide de créatures hâtives qui peuvent immédiatement commencer à infliger des dégâts avec la capacité de Bonecrusher Giant à être joué comme un instant de deux dégâts, et le voleur des riches volant les cartes étant les principales sources de perturbation du deck.

Au milieu du jeu, j’espère que Pence a construit un collecteur de peaux assez fort pour commencer à se défendre contre des créatures plus grandes, avec Klothys, qui, espérons-le, a activé sa dévotion afin qu’il puisse être le mur d’un bloqueur.

Enfin, je veux que Pence termine avec un combo de Quête de Bête et de Embercleave, pouvant potentiellement infliger dix dégâts par lui-même grâce à une double frappe.

Ne vous y trompez pas, je ne dis pas que ce deck va gagner le Mythic Championship. Azorious Control est beaucoup trop fort dans le méta-jeu standard en ce moment avec Teferi, Time Raveler et Dream Trawler bloquant la planche – mais je pense que ce deck Gruul pourrait au moins rivaliser un peu.

Je suis également bien conscient que tout ce que j’ai écrit dans la moitié inférieure de cette histoire ressemble probablement à une langue étrangère à 99% de notre auditoire, et c’est OK. C’est pour Pence, et il sait de quoi je parle.

Hunter, vous êtes le bienvenu.