Hymne national Demi Lovato Full Super Bowl

Dimanche, la performance complète de l’hymne national du Super Bowl de Demi Lovato s’est déroulée sans accroc.

Après coup, la NFL en a publié une vidéo en ligne.

Avant que les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City s’affrontent au Super Bowl LIV, Lovato est monté sur scène pour interpréter l’hymne.

Elle l’a tué.

Le rendu de la chanson par Lovato a duré une minute et 50 secondes.

Auparavant, la version d’Alicia Keys de l’hymne national a duré deux minutes et 35 secondes et Jewel avait la plus courte jamais enregistrée avec une minute et 27 secondes.

AMÉRIQUE. 🇺🇸 pic.twitter.com/xj7mUmozQ8

– FOX Sports (@FOXSports) 2 février 2020

Quand tout a été dit et, les chefs ont battu les 49ers 31-20.

