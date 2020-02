Iago Aspas sur les bizarreries de Pione Sisto: “Fait tout à l’envers”

L’attaquant de Moaña, qui a récemment évoqué les mauvaises habitudes de Pione Sisto, qui a dû donner une touche pour revenir à la concentration, a de nouveau parlé de son partenaire. À cette occasion, Iago Aspas Il a parlé des excentricités de l’Ouganda.

“Ça va dans l’autre sens à travers le monde. Il vous suffit de prendre le volant de l’autre côté. Il fait tout à l’envers. C’est un jeune garçon, il est sorti de chez lui, presque toujours seul … manger des aliments différents des autres. Quand il mange un autre petit déjeuner. Accrochez-vous sans manger jusqu’au match. Pour le moment, il ne mange que des fruits … des choses étranges qui lui traversent la tête», A déclaré le capitaine de Celta de Vigo dans Cope.

Concernant le mode de vie de Pione Sisto, Iago Aspas a commenté: «Parfois, son frère vient, qui est son agent. Il y a deux ans, ses parents sont venus. J’avais un partenaire, maintenant je ne sais pas, je ne demande pas. C’est un grand joueur et il l’a montré ici. Il sort rarement pour faire la fête, ou quand nous allons dîner, il prend un verre. C’est rare. Il ne joue pas au golf mais dans sa tête il le fait. »

“C’est une personne formidable, il ne parle pas beaucoup espagnol mais il comprend presque tout. Nous sommes très heureux qu’il ait pu marquer », a ajouté l’attaquant se référant à l’objectif atteint par son partenaire dans la remise qu’il a servie. Celtic of Vigo prendre les trois points devant Séville.

Iago Aspas a réussi à rediriger Pione Sisto

Le Celtic de Vigo a tenté, sans succès, de se débarrasser de Pione Sisto l’été dernier et la saison a commencé sans entrer dans les plans de Fran Escribá. Cependant, Iago Aspas Il a réussi à rejoindre la cause comme il l’a lui-même reconnu il y a quelques semaines. “Nous savons tous qu’il est un grand footballeur, mais que Je n’avais pas de bonnes habitudes de vie. À l’époque, je lui ai parlé et quand il est revenu à la concentration, il est revenu à un niveau élevé», A déclaré Moaña.