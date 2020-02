Iago Herrerín fait face à des fans d’Athletic au milieu de la rue

Iago Herreríngardien de but Athlétique, face à des fans qui l’ont battu dans la rue après la rencontre des quarts de finale de la Copa del Rey qui a mesuré l’ensemble basque et la Barcelone.

Le gardien de but lui-même s’est défendu sur les réseaux sociaux après avoir été accusé d’avoir bu de l’alcool: «La vérité était qu’il n’avait rien bu. J’étais dehors pour demander un taxi. Et il n’y a rien de plus beau que d’écouter des insultes, du mépris, etc., etc. Comme vous l’aurez compris, j’endure beaucoup, beaucoup et hier j’ai éclaté. Peut-être n’a-t-il pas dû y prêter attention, logiquement, mais c’est aussi jour et jour des insultes. Il faut penser un peu à tout. Au fait, je ne demande que du respect. Je pense qu’avec respect, il va partout et je n’ai manqué de respect à personne. Il est difficile pour les gens qui ne vous connaissent pas de vous insulter toute la journée. Un peu de compréhension ».