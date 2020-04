Ian Wright admet qu’il “ détestait ” Alan Shearer lorsque la paire était en Premier League en raison de la qualité de buteur qu’il était

Ian Wright a admis qu’il “détestait” Alan Shearer alors qu’ils jouaient encore tous les deux en raison de sa qualité devant le but.

La paire est maintenant de bons amis et a couvert de nombreux tournois internationaux côte à côte en tant qu’experts, mais une rivalité professionnelle existait auparavant entre la paire.

Ian Wright a marqué 185 buts pour Arsenal

Wright a réussi à marquer un total de 113 buts en Premier League et a déjà été le meilleur buteur d’Arsenal avec 185 buts.

Cependant, ses statistiques devant le but sont pâles par rapport à Shearer, qui a marqué un record de 260 buts en Premier League pour les Blackburn Rovers et pour le club d’enfance de Newcastle United.

Et Wright a déclaré lors de la tournée My Classic Football Shirts Warehouse qu’il était impressionné par l’ancien capitaine de l’Angleterre.

Wright a expliqué: «Fier de l’appeler mon ami maintenant… mais quand nous jouions, je le détestais – simplement à cause de sa soif de marquer des buts sur une base hebdomadaire.

Alan Shearer est sûrement un candidat pour être le tout premier intronisé au Temple de la renommée de la Premier League

“Vous entrez et vous en avez marqué deux, Shearer en marque trois. Si vous en avez marqué deux, Shearer en a marqué un. Si vous marquez trois points, Shearer marque deux points.

«Alors tu ne le rattrapes jamais. Et nous parlons de quelqu’un qui a eu trois ans hors du jeu avec de très graves blessures et il en a toujours 260. Il est toujours loin devant.

«Je ne suis pas sûr que les gens réalisent vraiment l’énormité de sa réussite. Mais il est toujours vénéré. Je pense toujours qu’il faudra un vrai travail pour que quelqu’un dépasse 260. “

Après avoir fait sa percée avec Crystal Palace, Wright a excellé à Highbury avant de passer au Celtic et à West Ham, entre autres clubs.

Bien que son armoire à trophées soit plus remplie que celle de Shearer, le joueur de 56 ans n’avait que du respect pour l’ancien capitaine de Newcastle pour avoir rejeté des offres plus lucratives de quitter St. James’s Park.

Il a poursuivi: «Mon ami est à la tête des gardiens de but de la Premier League simplement parce qu’il a travaillé ses chaussettes pour y arriver et qu’il l’a fait pour son club de ville natale, recordman de buteur pour eux.

“Je l’aime maintenant, quand tu jouais contre lui, tu serais dans le tunnel avec lui … et tu aurais peut-être quitté l’équipe d’Angleterre le mercredi et tu joues contre lui le samedi, et il vous vide quand vous êtes dans le tunnel. “

