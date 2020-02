Ian Wright critique Unai Emery “ délirant ” après que l’ancien patron d’Arsenal ait critiqué l’attitude des joueurs des Gunners

Ian Wright a qualifié Unai Emery de «délirant» après que l’ancien patron d’Arsenal ait affirmé que le club était sur une pente descendante jusqu’à son arrivée.

Le joueur de 48 ans a été limogé fin novembre après que les Gunners aient disputé sept matches sans victoire et huit points de retard sur les quatre premiers.

Wright a qualifié Emery de délirant

Mikel Arteta a ensuite été désigné comme son successeur et l’arrivée de l’ancien numéro 2 de Man City a entraîné une amélioration, l’équipe nord-londonienne étant invaincue lors de ses sept derniers matchs.

Plus tôt cette semaine, Emery a critiqué l’attitude de l’équipe d’Arsenal et a fait part de sa fierté de ses réalisations au sein du club, telles que «ne terminer qu’un point à Tottenham».

Et Wright a suggéré qu’Emery essayait seulement de se mettre dans la vitrine alors qu’il cherchait un nouveau rôle.

L’ancien attaquant a déclaré à l’émission Kelly & Wrighty: «J’étais là hier, ils faisaient leur journée de presse, et vous pouvez le sentir – vous savez à quoi ça ressemble, vous savez quand il y a une bonne ambiance dans et autour du club. Vous pouvez le sentir.

Emery a été limogé par Arsenal à la suite d’une terrible course de forme

«Sous l’ancien manager, c’était comme un régime, ce n’était pas très agréable, ils ne savaient pas où ils allaient, il n’y avait pas beaucoup de direction dans ce qu’ils faisaient. Et quand vous entendez les citations d’Unai Emery… des commentaires délirants si vous me demandez.

“Oui [they got to Europa League final] mais c’était la pire performance d’une équipe d’Arsenal en finale. Parce que là encore, quoi qu’il dise, les joueurs n’étaient pas contents, il n’y avait pas de vision ou de direction, la communication était mauvaise.

“Il peut dire tout ce qu’il veut sur la façon dont il a fait parce qu’il a les” faits “là-bas, mais cette équipe n’allait nulle part. Quand vous regardez son dossier, pour qu’il sorte et dise des trucs comme ça.

“C’est la différence avec Arsène Wenger, 21 ans, il ne sort pas et reste des trucs comme ça. Il [Emery] arrivait comme le gars qui allait nous reculer et tout le monde l’a soutenu.

«C’était un gentleman quand il était au club, mais l’entendre dire ces choses est assez triste à voir. Pour moi, il cherche probablement un nouvel emploi, essayant de se remettre là-bas.

“Mikel Arteta a donné la direction et la concentration d’Arsenal maintenant et c’est ce qu’il [Emery] ne nous a pas donné. “

Il a ajouté: “En fin de compte, je suis tout à propos de Mikel et de ce que Mikel essaie de faire parce que nous avons des tirages, mais il y a une nette amélioration. Il est plus important de parler de Mikel que d’Unai maintenant. “

