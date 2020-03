Ibai crée une ligue FIFA avec 20 footballeurs de haut niveau … qui sera racontée par Lama et Daimiel

Cette semaine, il y aura du football en Espagne … mais ce sera par le biais de la FIFA. La crise des coronavirus a conduit à un confinement qui a fait que de nombreux footballeurs de haut niveau sont devenus des protagonistes avec le commandement de la console en main. Dimanche dernier, Borja Iglesias et Reguilón ont joué le derby de Séville virtuellement et maintenant Ibai Llanos a foiré la coupe du monde sur les réseaux sociaux.

Le narrateur charismatique de jeux vidéo, et bien d’autres choses, a mis en place une Ligue avec 20 footballeurs de première division qui représenteront chacune de leurs équipes. Et il a également réussi à faire en sorte que ce tournoi, qui a eu lieu en moins de 24 heures (qui a amené les joueurs à répondre à leur demande), soit discuté par Manolo Lama, Antoni Daimiel, Miguel Ángel Román et Rubén Martín.

Parmi les footballeurs qui ont demandé à participer à cette ligue FIFA figurent: Courtois, Sergi Roberto, Borja Iglesias, Reguilón, Asensio, Carvajal, Marc Cardona, Pedro Porro, Clerc, Soldado, Lucas Pérez (à la demande d’Alavés), Rubén García, Carlos Soler ou Alberto Moreno (à la demande de Pau Torres).

«Même 24 heures ne se sont pas écoulées depuis que j’ai mis le tweet et nous avons déjà confirmé les 20 équipes de premier ordre. Ce jeudi le tirage au sort, vendredi, samedi et dimanche le tournoi. Rubén Martín, Miguel Ángel Román, Daimiel et Lama viennent commenter. Il va s’impliquer, il va s’impliquer beaucoup “, écrit-il Ibai Llanos sur les réseaux sociaux. Quelque chose de grand arrive.