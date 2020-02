Ibai Gómez reconnaît qu’il voulait aller à Espanyol mais Athletic ne l’a pas laissé

Une des priorités d’Abelardo quand il a pris les rênes de la perruche était de renforcer l’équipe avec un nouvel extrême et de penser à une vieille connaissance, Ibai Gomez, qui avait déjà sous ses ordres Alaves. Le milieu de terrain de 30 ans J’ai vu avec de bons yeux la possibilité d’entrer dans le Espanyol à la recherche d’une plus grande importance, bien qu’Athletic se soit opposé à le laisser sortir comme il l’a admis.

Abelardo a demandé la signature d’Ibai Gómez à Espanyol

«Il y a des moments où vous devez prendre des risques. La priorité est d’avoir des minutes car le football, en plus d’un travail, est un hobby et ce que j’aime le plus c’est jouer. C’était spécial qu’Abelardo m’aimait, avec celui qui était à Alavés. Il a un défi à Espanyol et qu’il vous aime car cela donne toujours de la force. C’est quelque chose que je dois remercier. J’ai parlé à Garitano et au club pour leur dire comment j’ai vu la situation et il m’a dit qu’il n’y avait pas d’option Parce que nous sommes tous importants. Seul Ganea pourrait partir », a déclaré Ibai Gomez lors d’une conférence de presse.

Interrogé s’il regrettait d’être revenu dans l’équipe basque, il a déclaré: «Je ne regretterai jamais d’être en athlétisme, vous êtes dans le club de votre vie, quand j’ai pris la décision, je ne pouvais pas penser que cela allait arriver du tout, mais j’ai la chance d’être dans un club comme l’Athletic, de m’entraîner avec des coéquipiers comme ceux que j’ai. Être ici pour moi, c’est être heureux, ce que je dois faire, c’est donner plus pour avoir plus de minutes“

N’ayant pas mis le cap sur l’Espanyol, Ibai Gómez espère remporter la Copa del Rey avec Athletic

Confirmé sa continuité, Ibai Gomez a ajouté: “Je suis ici, je vais essayer de contribuer à l’équipe à lutter pour être le plus haut possible et amener la Coupe à Bilbao” Cependant, il prévient: «Legit toute la tasse peut être dangereuse; il y a un long modèle pour faire face à deux compétitions, la priorité a été la coupe, nous avons une opportunité incroyable. Si vous n’êtes pas en Coupe et que vous avez gagné neuf matchs sans gagner, vous êtes touché, ce serait beaucoup plus dangereux. Je ne pense pas qu’il y ait de la nervosité, la plus grosse balle grossit, l’équipe veut gagner, briser cette dynamique le plus tôt possible, nous faisons bien les choses sur le plan défensif, nous n’atteignons pas le bon objectif“