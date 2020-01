Ibrahimovic lève l’AC Milan dans le football italien

11 janvier 2020, 11: 14Roma, 11 janvier (Prensa Latina) L’AC Milan a battu Cagliari 2-0 aujourd’hui avec un but de l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic et a grimpé des positions dans la Ligue italienne de football.

Ceux en noir et rouge ont joué le jeu tout au long du défi et le pari a pris effet, après avoir enregistré sa première victoire au cours des quatre derniers matchs.

Le Portugais Rafael Leao a ouvert le compte du club de Milanello à la 46e minute et plus tard, en 64, Ibrahimovic a condamné le crash, mis en scène à la Sardaigne Arena de Cagliari.

C’était le premier but d’Ibra lors de son récent retour à l’AC Milan, un club qu’il avait également défendu au cours de la période 2010-2012.

De cette façon, l’équipe qui dirige Stefano Pioli a atteint 25 points au classement général et ancré à la huitième place, 20 unités derrière les leaders de l’Inter Milan – qui joueront plus tard contre Atalante- et la Juventus.

