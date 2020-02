Ignorer la défense de Bayless contre la mauvaise prédiction de Wilder-Fury est devenu terriblement grossier

Skip Bayless a bâti une carrière sur sa volonté de se forger une opinion et de s’en tenir constamment à cette opinion – peu importe à quel point elle peut être erronée ou erronée au fil du temps.

Cela s’applique même à quelque chose d’aussi minuscule qu’une prévision sportive incorrecte.

Avant le match revanche du championnat des poids lourds entre Deontay Wilder et Tyson Fury, Bayless a fait la prédiction d’avant-combat de Wilder gagnant par KO. C’était une position tout à fait raisonnable, compte tenu des antécédents de Wilder en tant que spécialiste des KO. Et Bayless pensait clairement que Wilder serait en mesure de terminer le travail après le coup de grâce de 2018 lors du tirage au sort de la première réunion.

Mais il est devenu de plus en plus clair à mesure que le combat se déroulait que Wilder était en grande difficulté. Il saignait de l’oreille, vacillait sur les jambes et perdait son équilibre. Bayless s’en fichait. Dans l’espoir de défendre sa mauvaise prédiction sportive, Bayless l’a tweeté. Il voulait que Wilder reste dans le combat car il a failli éliminer Fury au 12e round du premier combat.

Ensuite, c’est devenu dégoûtant.

Bayless doutait que Wilder ait été blessé. Selon Bayless, le fait que Wilder n’a pas été immédiatement transporté à l’hôpital signifiait que Wilder méritait de continuer à se battre … malgré la perte de la capacité de fabriquer son pouvoir KO et de se défendre contre Fury.

Il y avait même la prise toujours responsable préfacée par “Je ne suis pas son médecin.”

Bayless se tenait toujours à côté de la prise alors que Wilder était emmené à l’hôpital.

Rien qu’en 2019, il y a eu quatre décès enregistrés lors de matchs de boxe professionnels. Et selon CNN, il y a en moyenne 13 décès annuels dus à des blessures liées à la boxe. Le coin de Wilder a reconnu que leur combattant approchait d’un territoire dangereux et a pris la décision professionnelle d’arrêter le combat – honnêtement, il aurait pu arrêter les rounds plus tôt.

Bayless s’est essentiellement enraciné contre (et a ensuite spéculé sur) la santé de Wilder juste pour qu’il puisse avoir raison sur quelque chose sur Twitter. C’était Bayless à son pire.

