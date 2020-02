Iker Casillas confirme qu’il se présente à la présidence de la Fédération espagnole de football

C’est déjà officiel. Iker Casillas se présentera à la présidence de la RFEF contre Luis Rubiales. «Oui, je me présenterai à la présidence de la RFEF lors du déclenchement des élections. Ensemble, nous placerons notre Fédération au sommet du meilleur football du monde: celui de l’Espagne », a confirmé Casillas sur son compte Twitter officiel.

En outre, Iker Casillas a indiqué avoir informé le président de Porto de cette décision à qui vous ne pouvez exprimer que vos “remerciements les plus profonds”. Iker a également assuré qu’ils “travaillaient avec le plus grand respect et la plus grande décision” dans la candidature. «Plus de 23 000 électeurs nous attendent dans des élections justes et transparentes. 139 membres de l’assemblée décideront ».

Enfin, il a voulu dire «merci à tous pour l’amour» qu’il a reçu. «Votre soutien et votre force m’encouragent. Allez-y! »Il a terminé.

Luis Rubiales Il aura un rival très dur dans sa lutte pour continuer à diriger la RFEF en tant que président. Comme l’a signalé El Larguero, du Cadena Ser, et a pu confirmer OKDIARIO, Iker Casillas a décidé de se porter candidat à la présidence de la Fédération royale espagnole de football en tant qu’opposant de l’actuel président, lors des élections prévues pour 2020.

Des choix difficiles … ou pas tant que ça?

Des semaines après des rumeurs liées à Iker Casillas avec une candidature potentielle contre Luis Rubiales, le gardien toujours actif a pris la décision de se présenter aux élections qui visent à être le plus de médias de l’histoire de la Fédération royale espagnole de football, avec l’actuel président fort défié par une légende du football espagnol comme Casillas, capitaine de l’équipe espagnole dans ses plus grands succès.

Casillas a déjà notifié le Conseil supérieur du sport ses intentions d’aller en tête de liste dans la candidature rivale de Luis Rubiales, protégé par l’actuel président de la Ligue, Javier Tebas. À 38 ans, Iker mettra de côté la pratique du football professionnel, qui, jusqu’à aujourd’hui, présentait une incertitude en raison de la crise cardiaque subie en mai 2019 et qui l’avait empêchée de retourner sur les terrains de jeu.