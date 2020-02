Iker Casillas prévoit de retirer sa candidature à la présidence de la Fédération

Iker Casillas n’a rien de clair sur sa candidature à la présidence de la Fédération espagnole de football. Le gardien de but constate que tous les soutiens qui avaient été promis d’apparaître contre Luis Rubiales se sont estompés uniquement comme leurs principaux bastions des représentants de la Ligue, de l’AFE et du président de la Fédération de football de Madrid. Iker a été informé qu’il disposerait d’un minimum de 57 voix à l’Assemblée alors qu’en réalité il n’atteint pas 32. La présidence est accessible avec 71 supports.

Avant de prendre une claque électorale, l’ancien capitaine de l’équipe nationale espagnole prévoit de faire un pas de côté. Il a su de première main que son d’anciens collègues champions du monde en 2010 ne le soutiennent pas, que son fameux whatsapp aux territoriaux n’a pas pénétré et que la pression médiatique n’a pas été efficace. Le fait est qu’Iker annoncera sa retraite de la course présidentielle si l’avance électorale devient effective. Rubiales a demandé en décembre dernier.

Les promoteurs de la candidature d’Iker – Javier Tebas et David Aganzo – ils ont fait tout leur possible pour que cette avance ne soit pas réalisée au point de contester la nomination de quatre nouveaux membres du Tribunal administratif des sports et des confrontant publiquement la nouvelle secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano.

Pas en vain, Casillas est à la croisée des chemins car il ne veut pas échouer Thèbes, mais vous ne voulez pas non plus graver votre image. Le gardien de but charge la Ligue en tant qu’ambassadeur Icon et Vous savez que vous pourriez perdre ce paiement si vous n’obéissez pas aux ordres de votre payeur. D’un autre côté, Iker est conscient et a précisé que S’il attend jusqu’en 2024, il aurait beaucoup plus d’options pour rivaliser.

Quoi qu’il en soit, Thèbes semble manquer de candidat pour déranger Rubiales. Le président de la Ligue sonde déjà d’autres personnes dans son cercle de confiance afin que l’actuel président s’épuise lors d’une élection. Parmi les noms qui se mélangent est l’ancien secrétaire d’État aux Sports et ami personnel de Thèbes, Miguel Cardenal.