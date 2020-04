“Il a gagné parce qu’il était le plus fort”

Celui qui était le meilleur cycliste du monde, Lance Armstrong, jusqu’à ce qu’ils soient privés de sept tours de France pour dopage, il s’est mouillé à propos de la controverse soulevée ces derniers jours avec Alberto Contador à cause du Tour de France 2009. Le Texan, actuellement fortuné grâce aux parts d’Uber, a déclaré que l’Espagnol “avait gagné parce qu’il était le plus fort”.

Armstrong a atterri sur l’équipe Astana après trois ans à la retraite et est entré en collision frontale avec un comptable qui avait remporté trois grands tours en deux ans. Les deux ont eu un différend tendu pour la direction de l’équipe, comme raconté par l’homme de Pinto, mais ont finalement réussi à remporter ce Tour.

“La course a été remportée par les meilleurs et ce n’était pas moi”Armstrong a dit quand on lui a posé des questions sur sa rivalité avec Contador. Le Texan a commenté, sans controverse, les déclarations de Contador, indiquant que la formation dirigée par le belge Johan Bruyneel ne le protégeait pas en tant que leader au profit d’Armstrong.

“Il y avait un peu d’agitation dans le monde du cyclisme à propos d’une récente interview d’Alberto Contador et on m’a demandé de répondre, mais vraiment pas de commentaires. Ce que je vais dire, et je suppose que c’est un commentaire, et c’est pourquoi je vais le dire, c’est que le meilleur homme a gagné en 2009 “, a expliqué le commentateur de la radio.

Armstrong a seulement ajouté qu’il n’avait aucune envie de «Pour me souvenir encore une fois qui a causé des frictions dans le bus ou qui a eu des roues. Ce n’est pas grave, le meilleur homme a gagné la course et ce n’était pas moi. Je peux donc dire ça ».