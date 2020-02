Il a refusé de s’entraîner après ne pas avoir été convoqué

De la France, ils ont découvert un autre problème entre Neymar et le PSG après que le joueur ait planté et Il a refusé de s’entraîner avec l’équipe parisienne après avoir été exclu de l’appel en Coupe de France.

Comme l’Equipe l’a révélé, ce dernier gâchis entre la carioca et le club français il a été vécu il y a quelques semaines, avant le duel entre le Borussia de Dortmund et le PSG en Ligue des champions. Neymar, qui restait f depuis des semainessur les appels à la blessureLes Parisiens n’ont pas non plus gagné contre Dijon en Coupe de France.

Le joueur se sentait préparé et être hors de la liste le dérangeait, quelque chose qu’il a dit le lendemain. Le lendemain du match, Thomas Tuchel a appelé une formation douce pour ceux qui jouaient et une autre plus intense pour ceux qui ne jouaient pas. Neymar a refusé de faire de l’exercice avec ceux qui n’avaient pas de procès-verbal prétendant qu’il se reposait, alors il est resté avec les gros titres.

De plus, cette non-convocation a rejoint les déclarations de Tuchel après la victoire contre Dijon. “Je ne peux pas m’assurer à 100% que Neymar pourra jouer contre Dortmund”, selon les mots de l’entraîneur allemand, Neymar n’aimait rien non plus.

Finalement Neymar était à Dortmund et a marqué le but de son équipe lors de la défaite 2-1 lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Brésilien a quitté le PSG après la rencontre pour ses dernières absences dans les appels. «Ce n’était pas mon choix, c’était quelque chose du club, des médecins, ils ont pris cette décision. Je n’aimais pas ça, je voulais jouer, je me sentais bien, mais le club avait peur et celui qui a finalement souffert, c’est moi »il a assuré.