“Il est IMPOSSIBLE pour Liverpool de se débarrasser du titre de Premier League maintenant”, déclare l’ancienne star d’Anfield Jamie Redknapp

Jamie Redknapp a prononcé une phrase que peut-être aucun fan de Liverpool sur la planète ne veut entendre pour le moment.

Les Reds sont des favoris écrasants pour remporter leur premier titre de Premier League depuis 1990 après un début de saison record.

Les hommes de Jurgen Klopp ont été ridiculement bons ce terme. Phénoménal, même.

Ils restent invaincus après 21 matchs, prenant 61 points sur 63 possibles jusqu’à présent.

LEURS À PERDRE? Roberto Firmino a renvoyé Liverpool à la victoire sur Tottenham lors de leur dernière victoire en Premier League

Il s’agit du meilleur début de saison jamais réalisé par un club des cinq meilleures ligues européennes, et ils sont en passe de battre le record de la première victoire du titre par MOIS si leur forme actuelle continue.

Cependant, même les fans les plus passionnés et dévoués de Liverpool voudront éviter un destin tentant.

Assis si confortablement au sommet de la ligue aurait la plupart des fans confiants de soulever le trophée en mai, mais être en tête à ce moment de l’année a été un mauvais présage curieux pour les Reds.

Au cours de la dernière décennie, seules TROIS ÉQUIPES ont dominé la table à Noël et n’ont pas été couronnées champions – Liverpool en 08/09, Liverpool en 13/14 et Liverpool en 18/19.

Après leur victoire nerveuse 1-0 sur Tottenham le week-end dernier, le prochain test des Reds sur leur record invaincu se heurte à leurs rivaux féroces Manchester United – la seule équipe à avoir pris des points du côté de Klopp cette saison – à Anfield dimanche.

Et Redknapp pense que même une défaite contre les Red Devils ne suffira pas à renverser Liverpool de sa foulée.

“Le titre est terminé”, a déclaré l’ancien milieu de terrain des Reds à talkSPORT. «Liverpool est trop fort cette année. Il leur est impossible de jeter cela pour le moment. “

CALM DOWN, CALM DOWN: Liverpool a une énorme avance au sommet de la Premier League, mais avec 17 matchs à jouer, tout peut encore arriver

En tant que partisan de Liverpool moi-même, je craque juste de l’écrire.

Redknapp a également pesé dans le plus grand débat de tous les temps autour de Virgil van Dijk, après qu’Arsenal Invincible Martin Keown ait qualifié le Néerlandais de “meilleur défenseur de l’histoire de la Premier League”.

Ces commentaires ont suscité la controverse, d’autant plus qu’il a joué à une époque où se vantaient son capitaine d’Arsenal, Tony Adams, la légende de Chelsea John Terry et le duo de Manchester United, Rio Ferdinand et Nemanja Vidic.

Mais Redknapp affirme qu’aucun joueur n’a jamais transformé une équipe comme Van Dijk l’a fait depuis son arrivée à Anfield.

“Je ne pense pas avoir vu un seul joueur de ma vie changer une équipe aussi seul que lui”, a-t-il ajouté.

Martin Keown affirme que Virgil van Dijk de Liverpool est le meilleur défenseur central de l’histoire de la Premier League

«Je sais que le gardien de but Alisson a fait du bon travail, mais si vous retirez Van Dijk de l’équipe de Liverpool pendant une période prolongée, ils seraient vraiment bons, mais ils ne seraient pas formidables comme ils le sont maintenant.

«Il change tout. Il est si calme et si bon sur le ballon. “

Redknapp a également déclaré: «Il y a quelque chose de si spécial dans ce que Liverpool a créé, et ce n’est pas par accident.

“C’est une culture qu’ils ont créée en achetant les bons joueurs. Il n’y a pas d’ego là-bas, tout le monde veut participer. »

.