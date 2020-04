“Il est possible que nous ne jouions plus”

Aleksander Ceferin, président de la UEFA, commence à apprécier la possibilité que le football ne soit plus joué cette saison. “Le 3 août, les Champions et la Ligue Europa doivent être terminés. Nous sommes dans une situation extraordinaire et nous devons être flexibles: nous pourrons jouer aux mêmes dates que les ligues locales, même en même temps. Nous avons différents plans pour redémarrer les Champions et la Ligue Europa en mai, juin, juillet ou Il y a aussi la possibilité que nous ne jouions plus. Si les autorités ne nous autorisent pas à jouer, nous ne pourrons pas le faire. Nous dépendons des gouvernements de chaque pays. En septembre ou octobre ce n’est plus possible », a-t-il expliqué dans une interview sur la chaîne allemande ZDF.

“Nous pouvons jouer avec le système actuel ou jouer un seul match avec un match nul entre jouer à domicile ou à l’extérieur, même sur un terrain neutre. Vous pouvez également jouer une «finale à huit» ou une «finale à quatre». Ce serait peut-être à huis clos et avec la télévision “, a-t-il ajouté.

Enfin, le président de l’UEFA a souligné que la santé des footballeurs et des personnes dans le monde du football est de la plus haute importance: “Il serait faux de jouer d’une manière qui mettrait en danger la santé des joueurs, des supporters, des arbitres … Nous avons besoin de sport, il apporte de l’énergie et maintenant les gens sont nerveux et anxieux. Le football est une industrie sérieuse, bien que les superstars soient maintenant les médecins et les infirmières. »