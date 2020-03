Il est temps d’abandonner le papier toilette pour toujours et d’embrasser le bidet

Les calendriers des sports et de la culture pop se sont arrêtés. La chose la plus sûre que vous puissiez faire en ce moment est de rester à l’intérieur. Et des millions de personnes recherchent des moyens créatifs de passer le temps. La sonnerie est là pour vous aider. Nous commençons une série intitulée Social-Distancing Diaries, avec les idées de notre personnel pour trouver le confort, la joie, la communauté ou la distraction tout en faisant votre part pour aplatir la courbe. Au cours des prochaines semaines, nous allons plonger dans ce qui nous passionne et que nous voulons que les autres découvrent, des bidets aux trésors enfouis et tout le reste.

Une création utile pour sortir de la pandémie de COVID-19 est un site Web appelé “Combien de papier toilette?” Le site, qui a été construit par un développeur de logiciels basé à Londres et un artiste après une discussion sur la façon dont leur utilisation de papier toilette changerait pendant la pandémie, permet aux utilisateurs de calculer combien de temps leurs stocks de papier toilette dureront en fonction du nombre de rouleaux restants et visites aux toilettes par jour, ainsi que plusieurs «options avancées» telles que le nombre de personnes dans le ménage, les draps en rouleau, les draps par lingette et les lingettes par voyage.

Il va de soi que la consommation de papier hygiénique personnel augmenterait légèrement à un moment où les gens quittent rarement la maison. (Les problèmes digestifs, y compris la diarrhée, sont également des symptômes du nouveau coronavirus, même s’il s’agit principalement d’une maladie respiratoire.) Mais l’achat de panique de papier hygiénique qui a balayé le monde – malgré la faible indication d’une pénurie durable du côté de l’offre – indique que pas assez de gens consultent howmuchtoiletpaper.com. Amazon a vendu du papier hygiénique, les magasins physiques ont vu leurs stocks s’épuiser et les essuyeurs désespérés se sont tournés vers des braquages ​​de papier toilette et des alternatives TP qui sont susceptibles de boucher les tuyaux et les égouts. Les résumés de la hiérarchie des besoins de Maslow ne mènent généralement pas à la défécation, mais les étagères vides dans les allées TP à travers le pays suggèrent que quelque part au niveau physiologique fondamental, avec «Que vais-je manger?», «Que vais-je boire? »Et« Où vais-je dormir? », Les humains doivent se demander:« Comment vais-je m’essuyer? »

Il existe un moyen de satisfaire le désir profond d’un anus antiseptique et aromatique tout en supprimant entièrement le besoin de papier toilette: l’humble bidet. Alors que la lutte pour le papier toilette s’intensifie, les ventes de bidets montent en flèche. Il n’aurait pas fallu une pandémie pour convertir le pays en un avantage écologique de la vie moderne et civilisée, mais au moins le boom du bidet est tardif ici. Pourtant, de nombreux Américains insistent toujours pour s’accrocher comme une selle sèche à la pratique primitive séculaire d’essuyer son propre cul. Donc, en tant qu’acheteur de bidet récent qui ne revient jamais sur du papier hygiénique, je suis ici pour aider ceux d’entre vous qui viennent de monter dans le train du bidet, ainsi que ceux qui sont toujours aux prises avec la décision difficile de tourner chaque voyage vers les toilettes dans une expérience mains libres de qualité spa ou pour continuer à creuser manuellement vos orifices comme une personne de l’ère préindustrielle.

Ma femme et moi avons acheté un bidet et des toilettes combinés en décembre dernier – non pas parce que nous savions avant les épidémiologistes que le virus à Wuhan rendrait bientôt difficile l’achat de papier hygiénique, mais parce que nous rêvions depuis des années de passer à des toilettes. vie sans papier et a finalement décidé de chier hygiéniquement ou de sortir du pot. Les bidets existent sous une forme low-tech depuis quelques centaines d’années, mais les bidets d’aujourd’hui existent en de nombreuses variétés, allant des modèles autonomes destinés uniquement au lavage aux accessoires de toilette qui apportent la fonctionnalité du bidet à votre porcelaine préexistante.

Vous pouvez acheter un accessoire de bidet de base pour vos toilettes pour 50 $ ou moins (bien que de nombreux modèles moins chers soient actuellement épuisés) ou dépenser des centaines, voire des milliers, pour un chasseur plus sophistiqué. Nous sommes allés avec un washlet – un siège de nettoyage à propulsion électronique – fabriqué par Toto, la société japonaise qui a lancé le produit en 1980. Les bidets sont courants (ou même obligatoires) dans de nombreuses régions du monde et dans plus des trois quarts des foyers japonais. ont des washlets, bien qu’ils soient relativement rares (mais de plus en plus populaires) en dehors du Japon et de la Corée du Sud

Si vous n’avez pas acheté de bidet parce que vous vous inquiétez de l’immobilier de salle de bain, arrêtez de caler: le Washlet s’adapte sur le dessus de votre siège de toilette, donc il ne prend pas de place supplémentaire. Tant que vous avez une prise électrique ouverte à portée, elle est facile à installer (vous n’aurez pas besoin d’un plombier, et même la prise est facultative). Si vous pouvez vous permettre l’investissement – qui se paiera probablement à long terme en réduisant les dépenses en papier hygiénique – vous pouvez arrêter l’essuyage et commencer la pulvérisation avec très peu de délai.

Le Washlet que nous avons reçu en cadeau de Noël est venu avec un tas de cloches et de sifflets. Il s’ouvre et se ferme automatiquement, bien que nous ayons désactivé cette fonction parce que nous n’avons pas une immense salle de bain et que le washlet ne cessait de soulever son couvercle pendant que nous utilisions simplement l’évier. Il a un siège chauffant, de l’eau chauffée, un sèche-linge et une veilleuse. Il brume le bol avec de l’eau électrolysée avant et après chaque utilisation pour le garder propre, et son désodorisant d’air le fait en fait pour que notre merde ne pue pas. Il possède des jets orientés vers l’arrière et vers l’avant pour couvrir toutes sortes d’anatomie, et la température du siège ainsi que l’angle et la force des flux sont réglables via une télécommande. (Les jets oscillent et pulsent également sur commande, bien que ces paramètres ne soient pas aussi titillants ou aussi efficaces qu’ils paraissent.) Les paramètres préférés peuvent être enregistrés pour plusieurs caca. C’est comme une version adaptée à la défécation de la salle de bain futuriste réinventée de Larry David, sans accroupissement intense.

Plus le bidet est bon marché, moins il y a d’extras. Mais même un bidet à bon prix vous libérera de la tyrannie du papier toilette. La modernité a ses inconvénients, mais la vie au 21e siècle s’accompagne également de commodités que la plupart d’entre nous ne voudraient pas renoncer. Vous buvez dans un robinet au lieu de puiser de l’eau dans un puits. Vous prenez l’ascenseur au lieu de monter les escaliers. Vous utilisez une cuisinière ou un micro-ondes au lieu d’allumer un feu. Et vous (je l’espère) tirez la chasse d’eau de vos toilettes actuelles au lieu de jeter vos déchets par la fenêtre. Alors pourquoi essuyer quand on peut simplement s’asseoir et faire faire le sale boulot à une machine? Ce n’est pas un de ces cas où nous craignons que l’automatisation ne supprime un élément humain précieux. Jusqu’à ce qu’une entreprise technologique perturbe la digestion, l’élément humain fera toujours partie du processus. Vous n’aurez simplement pas à vous soucier de la fin de certains de ces éléments.

Ne laissez pas les campagnes marketing de Big Toilet Paper vous convaincre que l’eau ne sera pas aussi propre que le papier. Comme de nombreux boosters de bidet l’ont observé, on ne nettoierait pas la plupart des dégâts avec du papier sec seul. Si vous êtes entré dans de la boue ou de la merde de chien, vous ne l’essuieriez pas avec du papier hygiénique et vous vous considéreriez comme propre vous recherchez un robinet, un tuyau ou au moins une lingette humide non lavable. Le même principe s’applique aux dégâts que nous émettons. Bien que je n’aie vu aucune étude sur les résidus d’excréments restant après l’essuyage par rapport à la pulvérisation, je peux témoigner d’une sensation de fraîcheur. Même si vous vous considérez comme un expert en essuyage, l’existence de marques de dérapage visibles est un signe que même les nettoyants conventionnels prudents n’attrapent pas toutes les particules de merde. Vous pensez que les ours Charmin, qui n’ont même pas de trous de culotte visibles, ne se font pas crêper sur leur fourrure et ne laissent pas de taches lorsqu’ils sont assis sur les meubles?

Et puis il y a le facteur de confort. Bien que certaines vierges de bidet puissent s’inquiéter de la façon dont elles se sentiront pour la première fois, la sensation n’est pas très différente d’une douche extrêmement localisée. Nous ne parlons pas d’un flux de puissance de laveuse à pression: il est assez puissant pour faire le travail, mais ce n’est pas un lavement. Et si vous avez des conditions qui vous rendent délicats là-bas – ou si vous êtes mon colocataire de collège qui saignait habituellement quand il essuyait – certains médecins approuvent le bidet moins abrasif. Les bidets peuvent aider à prévenir certains types d’infections et peuvent être des bénédictions pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant de troubles intestinaux.

En plus d’être bénéfiques pour vos fesses, les bidets sont bénéfiques pour l’environnement. Les Américains utilisent beaucoup de papier toilette, et ce papier provient des forêts. En général, plus le papier est mou, plus les arbres donnent leur vie pour votre plaisir d’essuyer. Le papier recyclé réduit l’abattage des arbres, mais il est potentiellement toxique à d’autres égards. De plus, le processus de fabrication du papier hygiénique utilise beaucoup plus d’eau et d’électricité qu’un bidet dans un nombre équivalent de voyages aux toilettes. Pire encore, les fournisseurs de papier hygiénique utilisent de l’eau de javel pour blanchir les rouleaux, qui peuvent s’infiltrer dans l’approvisionnement en eau environnant. Si vous ne voulez pas accélérer la transformation de la Terre en Vénus mais ne voulez pas non plus essayer de composter votre caca, achetez un bidet.

Et si vous voulez vous retirer de la concurrence induite par la pandémie pour le papier toilette, faites-le aujourd’hui. J’ai été opéré au LASIK il y a plusieurs années principalement pour éviter les dépenses et les inconvénients à vie des contacts et des lunettes: les yeux secs, les lentilles brumeuses, les échancrures du nez, les trébuchements et les tâtonnements myopes au milieu de la nuit. Mais cela m’est venu à l’esprit que je me protégeais moi aussi de l’apocalypse. Si la société tombait dans l’anarchie, au moins je n’aurais pas à m’inquiéter des verres cassés, comme Piggy dans Lord of the Flies. Il en va de même pour le bidet. Tant que je dispose de la plomberie intérieure et de l’électricité, je peux passer à côté de la lutte Mad Max entre les amasseurs qui ne peuvent pas épargner un carré. Le bidet rend ma distance sociale durable: non seulement je commande aussi souvent que Mallory Rubin, mais quand il est temps pour moi de faire ma propre livraison, je n’ai pas à dépendre de produits extérieurs.

Mis à part les dépenses initiales, je ne peux voir que trois inconvénients du bidet. Le premier est que chaque non. 2 prendra un certain temps. À moins que vous ne vouliez vous éloigner mouillé, vous devrez vous asseoir pendant un temps pendant que la sécheuse fait son travail. Ma femme, qui m’a donné à contrecoeur la permission d’écrire sur nos habitudes de salle de bain, m’informe que le sèche-linge ne fonctionne pas aussi bien sur les parties intimes des femmes, donc notre bidet est apparemment sexiste.

Du côté positif, le siège est chaud et vous économiserez du temps à l’arrière (pour ainsi dire) en n’ayant pas besoin de vous laver et de vous sécher les mains. Les gens apportent déjà du matériel de lecture avec eux pour passer le temps aux toilettes, et un bidet vous empêchera de contaminer votre téléphone ou votre livre de salle de bain. Vous ne voudrez pas non plus vous dépêcher de revenir à votre vie ordinaire après la toilette. Il y a quelque chose de vraiment luxueux à présider un appartement sur un trône en plastique resplendissant qui nettoie mon derrière mieux que les réceptacles caca opulents des monarques et des millionnaires depuis des temps immémoriaux. L’entrepreneur de Hong Kong, Lam Sai-wing, était peut-être assis sur des toilettes en or massif, mais il lui fallait encore essuyer.

Un deuxième inconvénient est que les essuie-glaces non éclairés du monde peuvent essayer de vous faire honte et de rabaisser votre bidet. Aux États-Unis, il y a toujours une stigmatisation entourant les bidets – et, d’ailleurs, même en parlant d’étiquette de toilette – et les sceptiques et les sceptiques du bidet n’hésiteront pas à remettre en question votre achat. Comme ma belle-sœur l’a demandé après que nous lui ayons parlé du bidet: “Avez-vous branché le squirter?” Certes, peut-être que ma femme et moi avons amené cela sur nous-mêmes en nous vantant de notre bidet comme d’autres couples jaillissent de leurs nouveau-nés. (Vous devez voir le bidet!) Mais chaque visiteur qui l’a essayé a semblé impressionné. Tous les leaders visionnaires doivent faire face à des détracteurs; ils se moquaient aussi de Lister et Pasteur.

L’autre inconvénient est qu’après vous être habitué à garer vos fesses sur un bidet, vous ne voudrez plus revenir en arrière: le papier hygiénique commencera à sembler aussi archaïque que les épis de maïs, les coques de noix de coco et les coquillages (!) Que les humains utilisaient auparavant. (et, dans le cas des épis de maïs, toujours évidemment). Pourtant, un jour, l’auto-isolement prendra fin et vous vous aventurerez dans le monde intolérant et pro-essuyage. Tout comme vous devrez parfois payer non pas avec du crédit, mais en espèces – en parlant de choses pleines de bactéries fécales – vous devrez également essuyer périodiquement, à moins que vous ne soyez doué d’intestins incroyablement réguliers ou d’un contrôle supérieur du sphincter. Lorsque vous êtes obligé de tendre la main après avoir embrassé le bidet, l’essuyage semblera presque médiéval, comme une saignée ou une trépanation (et non du type scientifique). Mais il vaut mieux avoir bideté et perdu que de ne jamais être parti sans essuyer du tout.

En ces temps troublants, lorsque le papier hygiénique est à un prix élevé et que la vie sociale normale est interdite, il est réconfortant de prendre soin des exigences de base. Comme nous le rappelle notre lente réponse fédérale à l’épidémie, les États-Unis sont à la traîne des principaux pays à bien des égards cruciaux: soins de santé, contrôle des armes à feu, acceptation du système métrique. Un attachement excessif aux toilettes traditionnelles est pâle en comparaison, mais il a contribué à contribuer au problème actuel du papier toilette, qui est lui-même une manifestation mineure de l’anxiété qui règne dans un pays en crise. La plupart des individus ne peuvent pas affecter un changement sociétal radical ou échapper aux conséquences d’un gouvernement dysfonctionnel, mais s’ils achètent un bidet, ils peuvent au moins se libérer d’un régime de toilettes régressif. Lorsque vous jouez au jeu des trônes, vous gagnez ou vous essuyez. Il n’y a pas de juste milieu.