Better Call Saul est revenu dimanche soir pour son avant-dernière saison, et il est temps de commencer à apprécier le spectacle pour ce qu’il est: un chef-d’œuvre (2:14). L’épisode 8 de The Outsider était l’épisode le plus influencé par Stephen King (26:45). Et une interview du musicien Greg Dulli à propos de son premier album solo, Random Desire (51:56).

Hôtes: Chris Ryan et Andy Greenwald

Invité: Greg Dulli

