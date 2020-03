Il est très difficile pour une équipe dont la star est le gardien de but d’être champion

Le gardien de but est probablement la position la plus spéciale du football. Le seul joueur qui est autorisé à utiliser les armes n’a aucun moyen de critique. Il est le super-héros qui protège son peuple ou le complice qui le condamne. Mais c’est ce terme moyen dans le collectif qui détermine les équipes qui finissent par être champions, pas la performance individuelle de la dernière barrière.

Sans aller plus loin, dans la Classique, Marc André ter-Stegen a de nouveau donné une exposition d’arrêts mais cela, encore une fois, ne s’est pas traduit par une porte à zéro. Ce n’est pas seulement sa faute: il contribue également à une défense qui permet plus de situations de but et, dans une moindre mesure, des attaquants qui cette fois n’ont pas pu le compenser par des buts en faveur. Seuls les chiffres de la ligue, 31 buts en 26 matchs, sont un argument qui devrait jouer contre Barcelone à un moment donné.

Cette situation se produit dans toutes les ligues. Le cas de David de Gea à Manchester United en est un autre avec beaucoup de répercussions. Le meilleur gardien de but du Premier ministre depuis son arrivée en Angleterre en 2011, sauf l’année dernière, a été la seule note positive constante d’une équipe dont il est difficile de se rappeler qu’il avait pour objectif de remporter le Premier ministre. Il est vrai qu’il a des erreurs, mais aussi qu’il a été celui qui en a le moins en ce moment, et que ses camarades de terrain ne l’ont pas aidé à rendre son travail efficace pour gagner un métal.

Les études de cas des gardiens de but de Barcelone et de Manchester United montrent que les titres ne sont pas le mérite d’un seul joueur, que ce soit le gardien de but, l’attaquant ou tout autre, mais le travail collectif de tous les coéquipiers. Il y a d’autres cas d’équipes championnes avec le gardien comme principal architecte du succès, comme Peter Cech dans le Chelsea de Roberto Di Matteo champion d’Europe en 2012. Mais ce sont des exceptions, et qui s’attend à voir son équipe décrocher un titre uniquement sur la base d’un joueur, gardien de but ou non, devra attendre beaucoup ce jour-là.