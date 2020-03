“Il est un peu arrogant, je l’aurais tué”

David de Gea ne lève pas la tête. L’Espagnol a commis une grave erreur contre Everton qui a coûté un but à son équipe. Le but était bien engagé, attendait trop longtemps et Calvert-Lewin en profitait pour appuyer et brancher son tir, marquant au bout de trois minutes de jeu. Sa bévue a déclenché la critique de Roy Keane, une légende de Manchester United et maintenant un commentateur de la télévision anglaise.

L’équipe de Solskjaer a fini par en tirer un et De Gea est passé de méchant à héros avec trois arrêts fondamentaux. Cependant, cela n’a pas empêché l’ancien joueur des Red Devils de le facturer pour son erreur: «En tant qu’entraîneur ou joueur, je l’aurais tué, Tu l’aurais tué! C’est un gardien trop intelligent. Cela prend juste trop de temps, qu’attendez-vous?

Keane ne s’est pas mordu la langue et a violemment attaqué le gardien espagnol: «Je pense au moins Il est un peu arrogant. Si vous allez prendre une décision, faites-le au moins rapidement. Ce sont des moments très importants pour United lorsqu’il s’agit de terminer dans le top quatre et si vous avez un gardien expérimenté … qu’attendez-vous? Il a également déclaré qu’il avait “lynché la pause” pour avoir commis cette erreur.

😬 L’erreur de De Gea! Il avait trop confiance pour obtenir le ballon … et c’est arrivé! 💥 #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/7xWv99RUSi

– DAZN Espagne (@DAZN_ES) 1 mars 2020

Enfin, United a réussi à ajouter un point important ce qui le maintient dans la lutte pour la quatrième place, ce qui donne accès aux positions de la Ligue des champions. À Old Trafford, ils rêvent de revoir leur équipe dans la meilleure compétition européenne après avoir participé à cette édition. La Ligue des champions est l’objectif principal de cette année, d’où la colère de Keane contre De Gea car chaque point vaut de l’or et les erreurs coûtent cher à ce stade.