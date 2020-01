La sensation des Hawks d’Atlanta Trae Young a rendu hommage à Kobe Bryant dimanche soir après l’annonce de la mort de la légende de la NBA dans un accident d’hélicoptère. Le gardien a commencé le match en portant le n ° 8 de Bryant et a subi une violation de huit secondes.

Il a ensuite présenté un spectacle, marquant 45 points sur 13 tirs sur 24 avec six trios et 14 passes décisives dans une victoire de 152-133 contre les Wizards de Washington. Par la suite, il a parlé d’une des dernières conversations qu’il a eues avec l’homme qui l’a encadré: “Il me disait juste combien il avait vu mon jeu progresser et il était juste content pour moi.”

Comme quelqu’un l’a souligné, le dernier joueur à totaliser 45 points ou plus avec moins de 25 tentatives de tir contre les Wizards de Washington était… Bryant, en 2006. De plus, Young a pris 24 tirs (l’autre numéro emblématique de Bryant qu’il portait) et a terminé avec 81 pour cent tirant de la ligne de faute, rappelant aux fans le match de 81 points de Bryant contre les Raptors de Toronto en 2006.

Young a tweeté «il était avec moi ce soir» quand il l’a découvert:

Il y avait aussi d’autres coïncidences impliquant Devin Booker:

.