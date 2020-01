“Il était les Lakers”: des scènes surréalistes alors que L.A. pleure la perte de Kobe Bryant

Le ciel au-dessus du Staples Center était peint en gris, mais en dessous d’une mer bicolore de deuil violet et or se détachait ce sombre dimanche. Tout autour de Los Angeles, les peintures murales de Kobe Bryant et l’arène où il a joué la majeure partie de sa carrière de 20 ans dans la NBA sont devenues des sanctuaires du souvenir. Des fans choqués ont parsemé la ville, se rassemblant pour rendre hommage à Bryant et à sa fille, Gianna, qui étaient deux des neuf personnes décédées dans un accident d’hélicoptère dimanche matin.

Gabi Hernandez, l’un de ces fans qui a fait le voyage vers le centre-ville de Los Angeles, s’est promené dans la zone avec une photo encadrée de Bryant assis sur le court avec Gianna lors d’un match des Lakers. Dès que Hernandez, un fan des Lakers depuis toujours, a entendu la nouvelle, elle a imprimé deux copies de la photo, a acheté des cadres pour eux et a conduit 20 miles à l’ouest de La Puente dans la ville de l’industrie pour placer l’un des cadres à la base d’une fresque murale de Kobe à quelques pâtés de maisons de l’arène, sur la rue Lebanon, qui était remplie de gens qui prenaient des photos. La peinture, de Bryant hurlant triomphalement dans son maillot numéro 24 des Lakers, est juste à côté d’une fresque murale du regretté rappeur Nipsey Hussle.

“C’est un jour triste à Los Angeles”, a déclaré Hernandez, déchirant tout en portant un sweat à capuche Lakers violet sous un no de couleur vin. 33, maillot de Bryant de l’école secondaire Lower Merion. «J’étais incrédule. Je pensais que la nouvelle était fausse. »

Il y a moins de deux ans, lorsque LeBron James a signé avec les Lakers, des peintures murales de James ont germé dans la ville, mais ont tout aussi vite disparu. C’était un rappel, certains ont dit à l’époque, que pour toutes les réalisations de LeBron, il ne serait jamais Kobe – pas à L.A.

C’est ce lien profond avec Bryant qui a amené des masses à ces peintures dans la ville dimanche. Et c’est cette connexion profonde forgée par d’innombrables souvenirs au fil des ans auxquels ils se sont accrochés tout en luttant pour traiter la tragédie. “Nous étions sur Venice Beach et quelqu’un a dit que Kobe est décédé”, a déclaré Noemi Guzman, un fan des Lakers venant de Sacramento. “Quand nous marchions, les gens dessinaient déjà des peintures murales à Venise, en disant:” Repose en paix. “”

Des fans rassemblés par une fresque sur la rue Lebanon





Paolo Uggetti

Kyle Yamamoto, 22 ans, travaille dans une friperie à deux pâtés de maisons d’une fresque sur Melrose Avenue qui a été peinte en commémoration du dernier match de Bryant, une explosion de 60 points contre l’Utah. La murale montre un Kobe cubiste en plein air, un rendu artistique de cette célèbre image. Yamamoto avait pris une longue pause déjeuner après avoir appris la nouvelle, et avec une boîte à pizza et une bouteille de Sprite à la main, il se dirigea vers la fresque de Melrose incapable de contenir ses émotions. Il a fait le tour de la zone, les yeux rouges, disant «Putain!» Encore et encore.

“Quel nom dites-vous à haute voix lorsque vous tirez une boule de papier dans une poubelle?”, A demandé Yamamoto. Il n’a pas attendu de réponse. «Kobe! Le plus grand Laker de tous les temps. »

La murale de Melrose est peinte sur le côté du magasin Shoe Palace. Le directeur du magasin, Ruben M. (qui a refusé de donner son nom de famille), ne voulait pas que la fresque soit balisée en apprenant la nouvelle. Il a donc commencé à distribuer des Post-it et un stylo à ceux qui étaient réunis. Bientôt, la murale a été parsemée de divers messages sur des notes jaunes.

«RIP au plus grand. Mamba Forever », a déclaré l’une des notes.

“Tom Brady n’a rien sur votre dynastie”, a déclaré un autre.

Un troisième a simplement dit: «Vous étiez L.A.»

“Tout le monde ici l’aime”, a déclaré une Linda Xu aux yeux larmoyants, qui s’est arrêtée au marché des fermiers pour ramasser un bouquet de roses pour la murale. “Il représente la quintessence de L.A. … il est resté avec nous tout le temps.”

Demandez à quiconque traînant dans les différents endroits de Los Angeles dimanche pourquoi Kobe a résonné avec la ville, et la plupart ont commencé au même point: il est venu, il a gagné, il est resté, puis il a encore gagné. Alors que la NBA tend de plus en plus vers le mouvement des joueurs, Kobe ressemble à l’une des dernières superstars d’une ville. Sa carrière a été définie par un niveau mythique de passion et d’engagement qui a engendré une forme de fidélité unique. Sa propre histoire hollywoodienne soigneusement conçue est devenue un miroir pour ceux qui ont déménagé à Los Angeles, ont travaillé dur et l’ont fait grand, et un modèle inspirant pour ceux qui sont en train d’essayer.

“J’ai grandi en regardant Kobe et il était naturellement l’un de mes plus grands modèles en grandissant”, a déclaré Chris Cardona, un natif de Santa Barbara qui vit maintenant à Hollywood. “La génération précédente avait MJ, j’avais Kobe.”

Ce qui a rendu Kobe si omniprésent à L.A., cependant, c’est qu’il a transcendé les générations et les cultures. Dans une ville remplie de gens du monde entier, il était son grand rassembleur; si vous avez passé assez de temps autour de ses peintures murales dimanche, vous auriez entendu non seulement parler anglais, mais aussi espagnol, hindi et coréen. Cela me semblait approprié, car, comme plusieurs personnes me l’ont rappelé, Kobe parlait lui-même un certain nombre de langues différentes.

“Même sans le connaître, tout le monde se sent proche de Kobe”, a déclaré Leigh Kakaty, 44 ans. «Une partie de nos jeunes est décédée.»

Comme l’a souligné Chris Chavkin, 35 ans, près de la murale sur Melrose, la carrière de Kobe s’est également étendue du début de l’ère Internet à un monde numérique. Selon Chavkin, cela a renforcé la base de fans passionnés de Bryant et l’a aidé à devancer Magic Johnson en tant que légende des Lakers la plus aimée.

De nombreux Angelenos peuvent marquer leur vie au cours des deux décennies de Kobe dans la ligue. Chavkin se souvient où il était pour les meilleurs moments et titres de Kobe, et il se souvient où il était en 2003, lorsque Kobe a été accusé d’agression sexuelle dans le Colorado. (L’affaire a été classée plus tard et une action civile a été réglée à l’amiable.) Lorsque Chavkin est entré dans l’âge adulte, il a regardé Kobe faire de même.

“Vous parlez d’une personne qui a grandi avec la ville de L.A.”, a déclaré Chavkin. «Il a commencé dans la ligue à 18 ans. Il a grandi avec des gens qui ont grandi avec lui en même temps, et nous avons tous grandi à l’ère des médias sociaux, donc la connexion y a toujours été excellente. »

Une murale de Kobe Bryant, ornée de messages de fans sur des Post-it





Paolo Uggetti

Heather Velasquez de Monterey Park a également l’impression d’avoir grandi avec Kobe. À l’âge de 6 ans, elle a commencé à regarder le basket-ball en entrant dans la ligue et est tombée amoureuse du jeu à cause de lui. C’est pourquoi quand elle s’identifie, elle dit qu’elle est une fan de Kobe qui aime les Lakers.

Velasquez, comme la plupart des fans à qui j’ai parlé dimanche, a raconté des souvenirs similaires de la carrière de Kobe qui étaient restés avec elle. Le chef-d’œuvre de 81 points, les titres, les buzzers-beaters, le dernier match. Mais peut-être qu’aucun jeu n’a fait plus pour l’héritage de Kobe que lorsqu’il a déchiré son Achille en 2013 et est resté sur le terrain pour tirer et effectuer deux lancers francs.

“Aucun autre joueur n’était comme Kobe”, a déclaré Velasquez, qui était couvert de la tête aux pieds en tenue Kobe et Lakers alors qu’il se tenait sur la place du L.A. Live, en face du Staples Center. «Il a joué blessé et a quand même produit des résultats.»

La scène au Staples Center ressemblait à un énorme service religieux. Les écrans numériques autour de la place affichaient tous une photo de Kobe avec le message «In Loving Memory of Kobe Bryant». Des gens en costumes et robes de fantaisie ont été introduits dans l’arène pour les Grammys alors que des hélicoptères planaient au-dessus et des fans de maillots de Kobe se promenaient en tenant de grandes affiches avec des images de lui. Des chants de «Kobe!» Ont éclaté toutes les heures au rythme de 24 minutes. Les personnes rassemblées ont fait des cercles de fortune autour de collections de fleurs, de bougies, de lettres, de peintures et de dessins de Kobe, qui se sont transformés en petits monuments avec des lumières vacillantes lorsque le soleil se couchait et que la zone se vidait. Entre les chants, on pouvait entendre des gens prononcer des phrases comme «Gigi allait jouer dans la WNBA» ou «Je n’arrive toujours pas à y croire». L’actuel Laker Quinn Cook s’est présenté:

Sur Melrose, la scène était beaucoup plus intime. Les voitures sont passées avec la nouvelle de l’accident qui a joué sur leurs radios, et un plus petit groupe a regardé la peinture murale avec des visages rouges et des yeux vitreux. Beaucoup ont pris des photos et les ont immédiatement téléchargées sur les réseaux sociaux. Certains ont placé des fleurs, des bougies et des notes sur le sol à côté de paires de chaussures Kobe usées. À 14 h 00 PT, le Shoe Palace avait vendu toutes les baskets de Kobe, même après que le magasin ait limité les achats à deux paires par personne et finalement à une seule.

“Il était plus grand que les Lakers, il était les Lakers”, a déclaré David Atterton, 16 ans, un fan des Lakers qui a pris des photos de la fresque de Melrose tout en portant un maillot des Giannis Bucks. Il a écrit: «Merci pour ce que vous avez fait pour L.A.» sur son post-it.

Plus tard dans l’après-midi, tout ralentit un instant. Un conducteur d’Uber s’est arrêté à la peinture murale, a baissé les vitres de sa Nissan Sentra gris foncé et a commencé à lire le discours de Kobe lors de sa cérémonie de départ à la retraite en maillot en 2017. Tout le monde s’est arrêté pour regarder la fresque alors que la voix de Kobe résonnait de la voiture. haut-parleurs. «Enfin, nos filles, Natalia, Bianca et Gianna. Vous savez que si vous faites le travail, vous travaillez assez dur, les rêves deviennent réalité… »

Dans une intersection bondée, ce fut un moment de silence. Le chauffeur Uber a déchiré. D’autres ont pris une vidéo. Certains ont simplement regardé et écouté. Soudain, il y eut un klaxon – la voiture derrière le chauffeur Uber voulait traverser la circulation. Le moment terminé, le chauffeur s’est éloigné, mais le souvenir s’est poursuivi. À Los Angeles, il faudra beaucoup de temps avant qu’il ne s’arrête.