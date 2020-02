En direct du festival du film de Sundance, The Ringer’s Bill Simmons et son double cascadeur Sean Fennessey et Chris Ryan sont un gang de hasards qui essaient de garder la magie vivante à l’âge d’or d’Hollywood quand ils reviennent une fois en nomination pour le prix du meilleur film 2020 Il était une fois … À Hollywood, avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie, réalisé par Quentin Tarantino.

