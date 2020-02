Gennaro Gattuso, entraîneur de Naples, est apparu dans l’aperçu de la Ligue des champions Naples-Barcelone qui a lieu ce mardi à San Paolo et a exalté le travail de Setién sur le banc de l’équipe du Barça.

L’entraîneur de Naples, qui a ouvert la conférence de presse hier en envoyant un message de soutien aux personnes touchées dans le nord de l’Italie pour le coronavirus, a demandé à son équipe de rivaliser avec caractère et concentration pour avoir des options devant un rival qui voit «plus préparé ».

«Je serai satisfait si je vois un Naples qui joue la tête haute, sans peur, sans donner le sentiment d’être inquiet. Je veux voir une équipe en direct, qui joue jusqu’à la fin. Nous devons faire un grand match d’équipe. Il n’y a pas que Messi », a déclaré Gatusso.

De plus, l’entraîneur de Naples a exprimé son admiration pour Messi: «Il est le plus grand joueur depuis de nombreuses années. C’est le plus grand non seulement au niveau technique, mais par la façon dont il a vécu sa carrière. Il n’a jamais dit un mauvais mot, toujours parfait. C’est incroyable. Il fait des choses que je ne vois que sur la Play Station et le voit faire des choses impensables«Gatusso a dit.

La comparaison Messi-Maradona

L’entraîneur de Naples n’a pas voulu faire de comparaison avec l’Argentin Diego Armando Maradona, éternelle légende de Naples et qui est arrivé à l’équipe italienne précisément de Barcelone, bien qu’il ait admis qu’il voit des éléments similaires. «Diego est le dieu du football. Je l’ai vu dans les vidéos. Je ne l’ai jamais vu dans le stade, mais soyez le champion qu’il était, je sais qu’il était l’un des plus grands du monde. Mais maintenant je vois Messi faire ce que Maradona a fait. Et je suis désolé de ne pas avoir vu Diego en direct », a déclaré Gatusso.

Gattuso a également exprimé sa gratitude pour Setién, dont il a essayé d’apprendre lorsque l’entraîneur actuel de Barcelone a formé Las Palmas: «Avec Setién, je revois une Barcelone qui n’a pas été vue ces dernières années. Ils cherchent toujours à récupérer le ballon dès qu’il le perd ».

«Tout le monde dit que Barcelone arrive à Naples avec 14 joueurs et seulement des jeunes garçons. Je conseille de voir ces gars avec quelle qualité ils jouent au football. J’ai mis je mis quand j’étais à Las Palmas. Ensuite, j’ai joué en Ligue Europa quand il travaillait au Betis. J’aime la vision du football de Setién, il aime jouer, mais il défend avec attention. Je respecte leur culture de travail », a conclu Gattuso.