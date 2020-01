“Il faut s’adapter pour saisir l’idée de Setién”

Sergio Busquets a montré son visage après la défaite désastreuse de Barcelone contre Valence 2-0 à Mestalla. Malgré l’image malheureuse donnée par le club du Barça, le milieu de terrain dit avoir bien fait les choses en seconde période.

Vaincre

«Un match difficile. Dans la première partie, nous n’étions pas bien, surtout au niveau des arrivées, nous avions beaucoup de joueurs derrière le ballon. Après la pause, nous nous sommes améliorés, nous savions comment corriger les erreurs et quand nous étions meilleurs, ils nous ont fait 1-0 et nous avons essayé de continuer à chercher le match nul mais ils nous ont fait le deuxième et c’est devenu plus difficile ».

Manque de profondeur

«La première partie était un problème. Dans la seconde, nous sommes allés plus loin. Nous devions préciser. Il faut s’adapter au coaching pour se faire une idée. Malgré le résultat, il y a de bonnes choses. Nous devons continuer ».

Pas d’avant-centre

«Nous avons un 9 blessé et nous avons des joueurs qui peuvent y jouer. Nous, les joueurs, devons faire avancer ce dossier ».

Quique Setién

«Il n’y a pas beaucoup de changements, mais il y en a. Je pense que malgré la défaite nous avons fait une deuxième partie avec contrôle. Aujourd’hui, ils envoient les buts et Valence a été meilleur. Il y a beaucoup de Ligue.