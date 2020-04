“Il n’a pas agi à temps”

Dimitrios Siovas a rejoint la critique du gouvernement. La centrale de Leganés diffuse la crise des coronavirus pour un magazine en Grèce, «Vave Pape». Il y explique comment la pandémie affecte l’Espagne et les mesures adoptées par l’exécutif de Sánchez, soulignant que «n’a pas pris les mesures nécessaires et à temps«.

Au cours des dernières semaines Il y a plus que quelques visages dans le monde du sport qui ont mis le président et son gouvernement face à leur manque de force pour ralentir la progression de COVID-19. Dans ce cas, la défense critique le manque de “fournitures adéquates pour les hôpitaux”, malgré le fait “qu’ils savaient ce qui se passait en Italie”.

Le joueur de l’ensemble de concombres critique les actions du gouvernement en «Permettre qu’une manifestation ait lieu dans le centre de Madrid avec des milliers de personnes le 8 mars, journée de la femme». Il lui reproche également d’avoir autorisé “d’autres événements importants”. “Il n’a pas forcé la population à rester chez elle et beaucoup de gens sont allés sur le terrain, sont sortis et ont rempli les barres et restaurants », a-t-il souligné.

Leganés est l’une des villes les plus touchées par la pandémie. L’hôpital étant saturé et avec un grand nombre de décès dus au coronavirus, le central prétend avoir “peur”, surtout pour le fait “d’être dans un pays étranger, loin du nôtre et si nous pouvons retourner dans notre patrie”. En effet, le club a été l’un des premiers à décréter la mise en quarantaine de son personnel, après le positif du directeur général de l’entité.

“La situation est difficile et ici, en Espagne, nous la vivons pleinement”, a souligné Siovas, qui a également adressé une recommandation à la population grecque: «Il faut faire très attention, que les gens ne prennent pas de mesures pour enrayer le virus à la légère. Nous devons faire preuve de discipline et rester à la maison pendant que les experts le disent, pour notre bien et celui de nos familles“