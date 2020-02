«Il ne peut pas se battre! – Teddy Atlas frappe brutalement Deontay Wilder après avoir été “ exposé ” par Tyson Fury après avoir appelé Brit “ mentalement perdu ”

Teddy Atlas a critiqué Deontay Wilder pour la manière de sa défaite contre Tyson Fury samedi soir à Las Vegas, malgré le fait que son compatriote avait gagné avant le combat.

Fury a produit une performance étonnante de patience et de puissance pour arrêter Wilder au septième tour pour finalement remporter le titre mondial des poids lourds WBC devant une foule à guichets fermés au MGM Grand Garden Arena.

Quatorze mois après son match nul controversé avec Wilder – lorsqu’il n’a envoyé le champion que deux fois pour lui refuser la fameuse ceinture verte – Fury avait juré de mener le combat contre l’Américain.

Tyson Fury a renversé Deontay Wilder, avec Teddy Atlas frottant le sel dans les blessures

Il a fait exactement cela, couvrant le champion deux fois et dominant complètement l’action avant que le coin de Wilder ne jette l’éponge pour sauver le champion ensanglanté et déconcerté de plus de punitions.

Bien qu’il ait soutenu le «Bronze Bomber» pour triompher toute la semaine sur les réseaux sociaux, le légendaire entraîneur a changé son air après la dernière sonnerie à Sin City.

“Une divulgation complète, j’ai choisi Wilder pour gagner, pensant que sa gomme effacerait beaucoup de péchés”, a déclaré Teddy Atlas à ESPN. «Je dis depuis le début de sa carrière que Wilder NE PEUT PAS se battre. Il ne peut pas se battre.

«Il n’a jamais appris à se battre, mais les puncheurs ne sont pas faits. Ils sont nés, et il est né avec cette grande gomme, avec ce coup de foudre dans sa main droite. Mais ce soir, il n’était pas là pour le sortir du feu. Ce soir, il a été exposé parce qu’il ne sait pas se battre à cause de sa technique.

L’agression implacable de Fury a surpris Wilder

«Tout le crédit à Fury. Au lieu d’être une Ferrari, il a décidé d’être une Jeep. Je pense que les Jeeps peuvent être bonnes et peuvent monter sur le terrain et monter des collines et s’écraser. “Mon point était qu’il allait avoir une attitude kamikaze, et ne se soucierait pas

«Parfois, il est bon de ne pas s’en soucier, il suffit d’aller là-bas et d’aller après. C’est ce que Fury a fait ce soir. Il n’a pas essayé de boxer et n’a pas utilisé ses meilleurs atouts, ses jambes et sa capacité insaisissable.

“Il a utilisé sa taille et sa détermination, et il a profité d’un gars [Wilder], qui était là pour être mis à profit. C’était un gars dont la technique était là pour lui faire échouer une nuit donnée, et son pouvoir était là pour le sauver une nuit donnée.

“Ce soir, sa technique l’a échoué, et son pouvoir n’a jamais eu la chance de le sauver.”

Tyson Fury se moque de Deontay Wilder pour avoir douté de sa puissance de frappe

Après avoir emballé 20 livres supplémentaires depuis le premier combat en décembre 2018, beaucoup étaient sceptiques quant à l’approche de Fury de prendre un plan de match agressif contre un boxeur célèbre pour ses coups de poing dévastateurs.

Atlas n’a pas hésité non plus à critiquer le Britannique, comparant le gain de poids à celui d’Andy Ruiz Jr – qui a mis plus d’une pierre pour sa suite avec Anthony Joshua.

“J’ai dit sur @espn que quelque chose ne va pas avec la psychologie Fury, et maintenant il pèse 273”, a tweeté Atlas. “Je ne veux pas entendre comment cela fait partie d’un plan, comment cela fonctionnerait-il pour Ruiz? Je pense que c’est un signe de sa position mentale. Perdu.”

Il a ajouté: «Quand un combattant ne retire-t-il pas sa chemise à la pesée? Quand il n’est pas en forme. Vous ne pouvez pas faire cela consciemment, puis dites que je prends du poids pour m’aider. Alors pourquoi le cacher? “

