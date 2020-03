Il ne reste plus qu’à avancer dans le TKD: Rodríguez

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Lundi 30 mars 2020, p. 4

Depuis deux semaines, le joueur de taekwondo César Rodríguez se réfugie chez lui à Monterrey contre la pandémie de Covid-19. Ce sont des jours de réflexion, accepte le champion d’Amérique centrale, de penser à un autre cycle, après que sa catégorie de -58 kilogrammes n’ait pas obtenu le quota olympique à Tokyo avec l’élimination du Brandon Plaza au Costa Rica.

C’est la deuxième fois qu’il se retrouve avec ce sentiment de frustration amère et que ses plans se sont effondrés, non pas parce qu’il le voulait, mais parce que l’opportunité de participer aux Jeux Olympiques lui a été à nouveau retirée.

Pour Rio 2016, le monarque mondial de la jeunesse avait gagné la place et dans un match sélectif interne, il a battu le champion du monde Damián Villa, qui représente maintenant les États-Unis, et a perdu contre Carlos Navarro, un médaillé d’or panaméricain qui a été favorisé en participant à cette catégorie dans laquelle il est difficile de maintenir le poids.

Le regiomontano est revenu du Costa Rica avec le titre de l’Open qui lui a donné 20 points pour le classement olympique, mais il n’a eu aucun cas, même quand il a atteint l’objectif et a remercié ses deux sponsors dont il attend son soutien pour le cycle de Paris 2024 et d’autres peuvent se joindre pour poursuivre le rêve tant attendu des athlètes de haut niveau.

Nous avons tous donné 100%, si les résultats n’étaient pas donnés, ce n’était pas pour nous. Ils nous entraînent à gagner et non à perdre. L’humeur de l’équipe a beaucoup baissé, nous étions très tristes. Nous avons compris ce qui est arrivé à nos collègues et la douleur que nous avons ressentie, raconte César avant qu’on leur ordonne de quitter le Centre national pour le développement des talents sportifs et de la haute performance en raison de la pandémie pour se rendre dans leur lieu d’origine sans donner le temps d’analyser ce qui avait échoué dans un sport aux attentes élevées pour Tokyo 2020, qui aura désormais lieu l’année suivante en raison du Covid-19.

Le résultat escompté ne s’est pas concrétisé et il ne reste plus qu’à poursuivre la recherche de buts et d’objectifs. La planification était idéale, mais je pense qu’en fin de compte, ils ne nous ont pas donné l’occasion, pour ainsi dire, et il n’y avait aucune certitude, dit César, étant dans l’une des divisions les plus proches et celle avec deux médailles olympiques: l’or par Guillermo Pérez, à Pékin 2008, et l’argent par Óscar Salazar, à Athènes 2004.

Pour Tokyo, la Fédération mexicaine de Taekwondo avait l’intention de gagner quatre places pour le pays et seulement deux ont été obtenues avec Briseida Acosta (plus de 67 kilogrammes) et Carlos Sansores (plus de 80), qui devront se défendre dans un contrôle interne en date à désigner.

Hier, le taekwondo américain a annoncé qu’il annulait officiellement toutes les réunions prévues cette année pour la pandémie de Covid-19 et pour protéger la santé des athlètes.

L’agence a communiqué par e-mail qu’elle annulait la President Cup G2 en mai, le Pan American Taekwondo G4 et le Pan American Open G1 en juin, qui étaient prévus à Spokane, Washington, États-Unis et Heredia, Costa Rica, respectivement, ont rapporté Notimex.

