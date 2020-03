Il ne veut pas jouer à huis clos et demande que les deux prochains jours soient reportés

Il ne fallut pas longtemps avant que la première réaction ne vienne contre la décision que les deux prochains jours de la Ligue de Santander se jouent à huis clos. A été le Celta de Vigo qui a hésité de jouer les deux prochains matchs sans public, élevant leur voix contre la mesure et demandant que les deux jours soient reportés au lieu d’être joué dans des stades vides.

Suite à la décision du Conseil des ministres de tenir les deux réunions à huis clos à titre préventif contre le coronavirus, Celta a demandé à la Liga de réorienter sa décision. Considérez le club galicien qui «Le football sans supporters n’a aucun sens. jouer à huis clos est totalement inapproprié », Il exhorte donc l’agence dirigée par Javier Tebas à chercher une autre solution et suggère que les jeux soient reportés au lieu d’être joués sans public dans les tribunes. C’est la première réaction dans laquelle un club élève la voix contre la mesure, prise ce mardi et qui affecte non seulement le football, mais couvre également le reste des sports dans notre pays.

L’équipe dirigée par Óscar García Junyent jouera à Balaído avant Villarreal et à domicile devant Valladolid, deux duels transcendantaux dans leur combat pour la permanence. Par conséquent, Celta se sent particulièrement affecté par la mesure de jouer derrière des portes closes, car il ne sera pas enveloppé par les siens contre les jaunes et non Zorrilla, duel pour lequel les fans ont préparé un déplacement massif.

D’autre part, le club Vigo a informé les fans qu’ils avaient déjà acheté des billets pour les deux matchs remboursera le prix des laissez-passer à la billetterie du stade Balaidos ce mardi de 10h à 14h et de 17h à 20h

Saragosse partage sa position

Un autre club qui rejoint le Celta dans sa demande est le Real Zaragoza, qui «ne considère pas la proposition adéquate du différend à huis clos des matches correspondant aux 32e et 33e jours de la Ligue SmartBank, une initiative qui ne prend pas en compte la santé des joueurs, du personnel d’entraîneurs, des médias et de tout le personnel impliqué dans l’organisation des matchs . Le protocole proposé par le Conseil Supérieur des Sports et communiqué par la Liga au Real Zaragoza ne résout pas la question fondamentale de la garantie de la défense de la santé des protagonistes ».

Pour cette raison, le Real Zaragoza, dans la ligne de ce qui a été résolu dans des pays comme la Suisse ou l’Italie, comprend que «le report des jours considérés est approprié, avec l’assurance que le calendrier offre des dates suffisantes pour récupérer les réunions reportées, et cela garantirait l’essence du football et la communion entre les supporters et les joueurs, préservant ainsi la santé de chacun ».