Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 continuez … au moins pour l’instant. Le Comité international olympique a publié une déclaration dans laquelle il a assuré qu’il restait “pleinement attaché aux Jeux de Tokyo 2020” et qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures drastiques aujourd’hui.

“Le CIO reste pleinement déterminé à Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et avec plus de quatre mois à célébrer, il n’est pas nécessaire de prendre des décisions drastiques pour le moment “, a déclaré le CIO dans un communiqué après la réunion tenue mardi avec les comités olympiques, les fédérations et les athlètes.

L’agence a noté que “toute spéculation à ce moment serait contre-productive” malgré le fait que COVID-10 “affecte également les préparatifs” pour l’événement olympique et “change de jour en jour”. De plus, il a encouragé les athlètes “Pour continuer à se préparer du mieux qu’ils peuvent” pour l’événement.

Blanc: «On ne peut pas aller dans l’inégalité»

Le président du Comité olympique espagnol (COE), Alejandro Blanco, a affirmé que les athlètes espagnols “ne peuvent pas aller aux Jeux de manière inégale”, bien qu’il ait précisé que la décision d’un éventuel report de Tokyo 2020 en raison de la crise sanitaire causée par le coronavirus correspond au CIO.

“La décision doit être prise par le Comité International Olympique sur la base des rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé et du Comité d’Organisation”, a-t-il déclaré lors d’une visioconférence qu’il a eue avec les présidents des Fédérations Olympiques pour analyser la situation causée par la pandémie. du Covid-19.

Alejandro Blanco a indiqué que la nouvelle qui arrive chaque jour “est inquiétante dans tous les pays du monde”. “Mais pour nous, la chose la plus importante est que nos athlètes ne peuvent pas s’entraîner et si les Jeux ont lieu, ils seraient dans des conditions inégales”, a déclaré le président du COE.

Blanco a souligné qu’il voulait les Jeux olympiques, mais “à coup sûr”. «Nous sommes un pays de référence dans le monde et quatre mois après les Jeux, nos athlètes ne peuvent pas arriver dans des conditions inégales. Les Jeux sont la santé, mais le plus important est la sécurité. Sécurité que nos athlètes ont les mêmes conditions que les autres “, a-t-il souligné.

Cependant, à la suite de cette mesure, plusieurs tournois de qualification pour les Jeux de Tokyo 2020 ont été annulés et les athlètes espagnols “ne peuvent pas correctement former et préparer” l’événement olympique.

Blanco a contacté les présidents des fédérations olympiques qui ont déjà des athlètes classés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et ceux qui ont encore des athlètes à classer pour l’événement olympique.

“Tous ont souligné la nécessité fondamentale d’être bien informés sur l’évolution de la situation sportive dans le monde et de partager les connaissances et les préoccupations”, a déclaré le COE dans un communiqué.