Il n’y a pas de substitut à l’expérience Steph Curry

C’est la performance de tout cela qui fait que Steph Curry semble incassable. Le rebond et le sashaying, le virevoltant, la façon dont il projette ses membres en avant sur une fausse balle, les tirs de lune qu’il ne prend pas la peine de regarder siffler à travers le filet. Le curry parvient si facilement aux joueurs que c’est presque comme s’ils étaient en train de jouer, comme s’ils savaient quand se recroqueviller pour que le chemin soit miraculeusement libre. Certes, il est trop libre d’esprit pour se casser. Mais Curry est cassable, ce qui est célèbre. Sa cheville droite se foulait si facilement qu’il a redessiné sa forme en cours d’exécution. Plus récemment, Curry s’est cassé la main gauche après seulement quatre matchs cette saison. Cette fois, cela n’avait rien à voir avec son style parfois funky, sensible aux blessures; Aron Baynes était assis sur la main de Curry, et même les mains de tir les plus prisées ne font pas le poids face aux Aussies de 260 livres.

Curry ferait son retour dimanche après une absence de quatre mois. C’est la plus longue pause qu’il ait eu depuis 2014, lorsque les Lob City Clippers ont renvoyé les Warriors chez eux au premier tour des éliminatoires. (Des vacances d’été plus courtes sont le hic pour chaque apparition en finale; Curry a joué en cinq matchs de suite.) La dernière fois qu’une blessure a coûté à Curry autant de mois consécutifs, au cours de la saison 2011-12, nous n’avons pas compris dans quelle mesure nous étions être volé, d’un shimmy et d’une légende. Curry a joué 26 matchs cette saison-là. C’était la première année de Mark Jackson à Golden State; il avait succédé à Keith Smart, qui avait succédé à Don Nelson, qui avait repris une équipe qui n’avait pas connu une saison de .500 en 12 ans.

La plupart des jeunes joueurs actuels de Warriors ne se souviennent probablement pas de Nelson, qui a pris sa retraite en 2010, ou de Nellieball, ou bien du tout que les Warriors étaient horribles. Andrew Wiggins avait 15 ans lorsque Nelson a été expulsé; Eric Paschall, Ky Bowman et Marquese Chriss avaient 13 ans. Les enfants ne regardent pas des équipes terribles à moins qu’ils ne soient liés géographiquement ou qu’ils n’aient promis fidélité à un certain joueur, et Stephen Curry n’était pas encore devenu Steph Curry – les deux – fois MVP, le dieu des 3, la raison pour laquelle les enfants tiraient des pieds au-delà de leurs entrées. Avant que Curry ne gagne, il perdait. Maintenant, il va encore perdre. Au moins pour un peu.

Les Warriors sont terribles cette saison, un record de 12 à 47 dans la ligue, encore pire que lorsque Curry a chuté en 2011-12. Cela fait sept ans qu’il joue avec si peu en jeu. Il n’y a ni Kevin Durant, ni Klay Thompson, ni André Iguodala, ni dynastie, ni rumeurs de fatigue gagnante, ni prestige, ni championnat en jeu. Pas même une place en séries éliminatoires. Il y a Wiggins, le plus récent investissement des Warriors. Un avantage de revenir plutôt que d’attendre la saison est la possibilité de favoriser une relation sur le terrain avec l’aile transplantée, qui pourrait jouer un rôle majeur dans l’avenir que la franchise imagine. (Sinon, ils n’auraient pas distribué D’Angelo Russell, leur plus gros jeton pour lui.) Les seules obligations de Curry sont de s’adapter à l’équipe et de redevenir lui-même.

La NBA lui a manqué. Le spectaculaire ne manque pas lorsque LeBron James, Anthony Davis et — ne perdons pas notre temps; la liste est longue – joue chaque soir; il n’y a toujours pas de Curry remplaçant. Nous avons passé des années à dire que Golden State était inaccessible parce que les Warriors étaient trop bons, mais lorsque vous vous êtes connecté, Curry a mis un terme temporaire à vos plaintes. Il y a de fortes chances que vous l’ayez vu battre un record en direct ou, à tout le moins, s’en approcher. Les rafales et les rafales de Curry sont l’un des thèmes les plus divertissants de la NBA. Il est connu pour son efficacité, mais ce qui précède le tir n’est guère efficace. Curry ne va pas du point A au point B sur un disque; il fait des boucles autour des défenseurs, des rochers, des balançoires, revient en arrière et traverse Go avant de le poser. C’est comme s’il crache du ballon, comme si le battement incessant de son corps gagne du temps pour que son esprit fasse le bon mouvement. Parfois, il s’arrête de 30 pieds ou demi-terrain ou Napa Valley, et cela n’arrive jamais à ce point. Et puis il fait un clin d’œil, comme si nous étions tous de vieux amis.

Je pense toujours à Curry comme faisant partie de la nouvelle vague de NBA. Il a 31 ans et il n’est pas une licorne, mais il est le parrain d’un type très spécifique de basket-ball, le type de garde qui tire profondément, improvise, danse et cabane qui saigne dans la ligue. Nous avons pleuré la perte de Curry toute la saison, mais il est ici. À Trae Young, Buddy Hield, Devin Booker, et bien d’autres noms familiers à venir.

Curry s’apprête à entamer la prochaine étape de sa carrière. Son équipe n’est plus au sommet. Le retour de Thompson la saison prochaine ne suffira probablement pas à lui seul pour ramener les Warriors à ces sommets historiques. Les Splash Brothers seront une équipe de League Pass au minimum, un concurrent des séries éliminatoires au mieux. Curry ne dirigera plus jamais ce puissant d’une dynastie, à moins, bien sûr, que l’impensable ne se produise, et que ces rumeurs de Giannis à Golden State se révèlent être plus qu’un espoir délirant pour la Californie du Nord. Ce ne serait pas la première fois qu’une superstar à longue haleine déciderait de jouer avec la superstar la plus singulière de la ligue. Curry n’atteindra probablement plus jamais cette glorieuse hauteur de 73 victoires, multi-championnats. Mais il sera sûrement amusant à regarder.

