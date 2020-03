Il n’y aura pas de réunion Tom Brady-Antonio Brown à Tampa

Le receveur indépendant Antonio Brown n’a pas encore appris le résultat d’une enquête de la NFL sur les allégations d’inconduite sexuelle et a été impliqué dans de nombreux incidents hors du terrain depuis sa libération des Patriots, mais malgré le tourbillon de controverse qui l’entoure, Brown a maintenu qu’il espère retourner dans la ligue en 2020 – et il a déjà indiqué où il aimerait jouer.

Bien qu’il n’ait joué qu’un seul match lors de sa course en Nouvelle-Angleterre, Brown a apparemment développé une relation significative avec le quart-arrière Tom Brady, qui a maintenant quitté la Nouvelle-Angleterre pour Tampa Bay. Brown a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il voulait suivre Brady partout où il allait, et Brady a répondu de manière intéressante à un tweet de Brown plus tôt ce mois-ci avec un emoji cardiaque.

Si Brown revient en 2020, ce ne sera pas avec les Buccaneers. Lors d’une apparition à l’émission de Tiki et Tierney plus tôt cette semaine, les Ariens ont déclaré que peu importe le type d’accord sur la table, il ne pensait pas que Brown convienne à son vestiaire à Tampa Bay.

Arians: «Ouais, ça ne va pas arriver. Mais ça n’arrivera pas. Il n’y a pas de place, et probablement pas assez d’argent, mais ça n’arrivera tout simplement pas. Ce n’est pas un ajustement ici. “

“S’il dit:” Je viens avec le minimum d’anciens combattants, entraîneur. ” Je veux juste jouer avec Tom. Vous ne trouveriez toujours pas de moyen de le faire entrer? “

Ariens: «Non…. Je le connais juste, et ça ne va pas dans nos vestiaires. »

Il ne fait aucun doute que, purement du point de vue de la production sur le terrain, Antonio Brown pourrait aider presque toutes les équipes de la NFL. Mais comme les Arians le savent parfaitement, il ne vaut peut-être pas le coup de tête, peu importe à quel point l’accord est favorable à l’équipe – en supposant qu’il soit même autorisé à jouer en 2020 par la NFL.

