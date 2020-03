Il s’agit de la pire offensive américaine de toute l’ère de «Piojo» Herrera

L’équipe des Eagles of America ne parvient toujours pas à trouver la direction en ce qui concerne les buts. Dans ce tournoi, les azulcrèmes ajoutent seulement 8 annotations, la production la plus faible depuis l’époque de l’entraîneur Miguel Herrera. C’est inquiétant, compte tenu du fait que l’idéologie «pou» a toujours été caractérisée comme étant offensante.

N’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!

Bien qu’ils soient positionnés à la deuxième place du tableau général avec 16 unités, les élèves de Herrera récoltent la pire somme de buts dans les dix tournois qu’il a dirigés dans les deux étapes devant le club.

Et est-ce que les victoires Amérique Ils ont été avec peu de cibles. En trois matchs, ils ont gagné avec des résultats favorables en raison de la différence minimale: 1-0 Tigers; 0-1 Puebla et 0-1 Monterrey. Dans le tournoi en cours, ils n’ont pas pu marquer plus de trois buts, et le score le plus volumineux a été présenté le jour 6, quand ils ont battu l’Atlas 2-0.

Le meilleur résultat en buts à l’époque de Miguel Herrera a été dans le tournoi Clausura 2018, alors qu’ils étaient déjà à ce stade 21 annotations pour. C’est ainsi que jusqu’à présent 13 concombres descendent de cette note atteinte.

Un point qui a fini d’affecter le fonctionnement des objectifs est que leurs artilleurs ne passent pas du bon temps. América a 5 attaquants inscrits pour ce tournoi: Henry Martin, Federico Viñas, Giovani Dos Santos, Roger Martínez et Nicolás Castillo; cependant, les blessures, les indisciplines et la faible production ont fait que les nombres à attaquer sont rares.

Seuls les grévistes Henry Martin et Federico Viñas Ils ont réussi à marquer. Le premier ajoute un score, qu’il a obtenu lors du match d’ouverture contre les Tigres; tandis que l’Uruguayen a doublé dans le match de la sixième date contre Atlas. À partir de là, Giovani n’a pas pu se mouiller et Castillo et Martínez n’enregistrent pas d’activité en raison de blessures et d’indiscipline, respectivement.

C’est jusqu’ici Amérique Il se positionne à la 13ème place en matière offensive. Maintenant, on espère qu’avec le retour de Roger Martinez, les choses peuvent s’améliorer, car il a été inactif et cherche à décoller l’épine pour convaincre le haut commandement de l’institution américaniste avec des objectifs.