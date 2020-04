Il se battrait sans public pour retourner au travail, explique le champion Rey Vargas

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Dimanche 19 avril 2020, p. a11

L’euphorie dans les arènes et les stades est le sang qui donne vie au sport. Le champion des poids super coq du World Boxing Council (WBC), Rey Vargas, se souvient avec nostalgie du rôle que jouent ceux qui assistent à tout spectacle compétitif, il le fait avec la certitude que, pendant au moins plusieurs mois, ce sera le souvenir d’une époque d’or. Le monde étant paralysé par la pandémie de coronavirus, la possibilité qu’à moyen terme des actes massifs se produisent sans spectateurs augmente.

Les États-Unis, l’un des pays les plus dévastés par la pandémie, ont averti leur population que le retour de ces activités pourrait prendre du temps, et lorsque cela se produira, ils seront soumis à des contrôles stricts que nous n’avons jamais vus, y compris l’absence du public.

Je suis prêt à me battre dans des arènes vides pour retourner au travail, explique Vargas, qui avait prévu de retourner sur le ring à ce moment-là; La pandémie m’a frappé très durement, non seulement moi en tant que boxeur, mais aussi de nombreuses personnes liées à mon travail, une chaîne qui a rompu avec moi.

Vargas détenait une entreprise locale à Otumba, dans l’état du Mexique. Une salle de sport où les enfants et les jeunes sont allés apprendre la boxe, mais qui a fermé sur instruction des autorités. Elle intervient lors d’un processus d’expansion qui a nécessité l’investissement d’une grande partie de son capital.

Le coup que j’ai reçu touche également les personnes qui travaillent avec moi, raconte Vargas; de ceux qui m’aident au gymnase, aux maçons et forgerons qui travaillaient sur le site, et bien sûr tout mon équipement de boxe: nutritionniste, médecin, coach, bref.

C’est pourquoi Rey Vargas célèbre qu’il peut revenir dès qu’il est en sécurité, peu importe qu’il soit dans les arènes et les stades vides. Un scénario qui semble encore éloigné, puisque l’activité de championnat de boxe se déroule principalement aux États-Unis.

Tout en silence

Je pense à ce que ça va être de retourner au combat, imaginez Vargas; tout en silence, seuls les cris des coins des boxers, le bruit du cuir des gants en frappant, mais tout le sable en silence, ce sera très étrange au début.

Peu importe, suppose Vargas, car l’urgence est de générer à nouveau des profits. Il sera bientôt urgent de trouver des moyens de rassembler des ressources alors que cette quarantaine se poursuit et que l’industrie du sport et du divertissement renaît.

Cependant je peux le porter pour l’instant, admet Vargas; mais s’il faut du temps pour que l’activité revienne, la situation deviendra critique, boxeur ou pas, si l’argent ne vient pas cela deviendra plus difficile.

Début janvier 2020, Vargas a annoncé avec enthousiasme qu’il avait signé avec la société américaine PBC et cette année, il anticipait une étape très chargée de sa carrière et de grands projets sur le ring. Comme tout le monde, en quelques mois, la réalité s’est renversée et maintenant il s’en souvient avec une certaine ironie.

Cette pandémie nous a tous mal pris et maintenant le scénario est un scénario que nous n’avions jamais imaginé au début de l’année, mais j’essaie d’être positif pour moi-même et pour toutes les personnes qui m’entourent, conclut-il.

.