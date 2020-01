Il voulait rencontrer Anita, le collectionneur de balles qu’il a involontairement frappé

Rafa Nadal a une fois démontré ses grandes valeurs humaines en s’inquiétant à nouveau pour Anita, la fille qu’il a heurtée fortuitement dans son match contre Delbonis. Dans l’un des derniers points du match, Nadal est arrivé en retard à un service de l’Argentin et le ballon est passé à pleine puissance à la tête du petit ballon. Malgré l’effroi ressenti par le Manacori depuis qu’il a réalisé où allait la balle, La jeune fille ne semble avoir subi aucun dommage. Malgré cela, il s’est immédiatement adressé à elle pour s’inquiéter pour elle et l’embrasser. Après le match, il a également donné sa cassette et a admis que c’était l’un des moments où il avait le plus peur sur un court de tennis.

Malgré cela, l’inquiétude n ° 1 mondiale ne s’arrête pas là et il veut chercher le garçon de ballon quand il aura fini de s’entraîner avec son ami et rival demain, Pablo Carreño. Il l’a rencontrée sur la terrasse du centre de tennis de la Fédération australienne, avec ses parents et son frère. Il a pu discuter avec elle pendant 20 minutes pour s’assurer qu’elle était parfaitement. À la fin de l’entretien, il lui a donné son chapeau. Rafa Nadal a souhaité partager la rencontre et sa joie sur les réseaux sociaux: «J’ai eu l’occasion de la rencontrer elle et sa famille aujourd’hui. Très heureux qu’il soit bien après le moment le plus effrayant que j’ai eu sur un court de tennis. Anita est une fille courageuse! ». Une expérience que le petit n’oubliera sûrement pas.

J’ai eu la chance de la rencontrer, elle et sa famille, aujourd’hui. Tellement heureuse qu’elle se porte bien après le moment le plus effrayant que j’ai eu sur un court de tennis. Annita est une fille courageuse! 👧😘👌 pic.twitter.com/FDZGermA44

– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 24 janvier 2020